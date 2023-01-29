Ровно через неделю в Евросоюзе (ЕС) вступит в силу запрет на российские нефтепродукты. Компании торопятся запасаться топливом, достигая рекордов по импорту. Более трети его приходится на Россию. За последние две недели в Рижский порт также зашли два танкера из Санкт-Петербурга, что нарушило привычные цепочки поставок топлива, сообщает программа Nekā personīga на TV3.
Накануне запрета на нефтепродукты из РФ Латвия приняла несколько подозрительных танкеров
Владельцем танкера NS Point является российская государственная компания "Совкомфлот", но на нем развевается флаг Либерии. В конце прошлого года он вышел из польского порта и три недели бесцельно простаивал в Финском заливе. 20 января судно вышло в порт Санкт-Петербурга, где двое суток стояло у нефтяного терминала. 22 января NS Point снова вышел в море, а вечером следующего дня зашел в Рижский порт и начал перекачку дизельного топлива в принадлежащем компании Naftimpeks терминале. Утром 25 января судно вышло из Рижского порта и направилось обратно в Санкт-Петербург.
Гунтар Гайлитис, член правления предприятия, поясняет: "SIA Naftimpeks как перевалочный терминал для легких нефтепродуктов работает в соответствии с нормативными актами, в том числе действующими санкциями против России. Поскольку мы связаны обязательством не разглашать коммерческую тайну заказчика, мы не можем раскрывать всю информацию в деталях. Однако отметим, что указанное судно, как и все стороны, причастные к указанной сделке по закупке нефтепродуктов, проверены и не находятся в санкционных реестрах. Ввоз нефтепродуктов в ЕС осуществлялся в соответствии с исключением, установленным в регламенте".
Европейская комиссия (ЕК) уже в июне приняла решение о запрете ввоза нефтепродуктов из России. Решение подразумевало прекратить поставки постепенно: в декабре отказаться от импорта сырой нефти, а в январе - и от других нефтепродуктов.
Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш отмечает: "Если говорить конкретно о судах из Санкт-Петербурга или российских портов, то они прибывают нечасто. Понятно, что количество кораблей значительно уменьшилось с началом войны. Как порт, конечно, мы не проверяем документы о происхождении груза. Если судно зашло в порт, оно пересекло территориальные воды, значит, есть пограничная служба, береговая охрана, а также таможня, которая далее смотрит все документы, связанные с грузом. Также и сама компания - тот или иной стивидор - как и любая компания в Латвии, обязана быть уверенной в партнерах, с которыми она работает".
Буквально за несколько дней до NS Point в Рижском порту находился танкер NS Pride. Он также принадлежит российскому "Совкомфлоту", ходит под флагом Либерии и прибыл прямо из Санкт-Петербурга.
"Капитанская служба отслеживает, что это за корабли, - говорит Зелтиньш. - Есть также некоторые правила в отношении судов. Всем, кто все еще плавает под российским флагом или перерегистрировался и сменил флаг после 24 февраля, запрещен заход в порты ЕС. Кроме этого ограничения, ничего конкретного нет".
По неофициальной информации, NS Pride доставил около 15 тысяч тонн бензина 92-й марки компании Pars Termināls. Настоящим бенефициаром Naftimpeks является Арманд Садаускис, а в Pars Termināls таких бенефициаров два - Садаускис и гражданин Литвы Мантас Висминас. Получить комментарий от Pars Termināls на этой неделе передаче не удалось.
На этой неделе у административного здания Pars Termināls на улице Твайка непрерывно находились десятки бензовозов. Большая часть - с украинскими номерами, но покупатели есть и из стран Балтии. Из двух разных источников Nekā personīga узнала, что перевозчики получают сертификат Orlen Lietuva. Однако компания отрицает выдачу такого документа. Кроме того, в нем указано, что топливо доставлялось по железной дороге.
Пресс-секретарь Orlen Lietuva Кристина Гендвиле поясняет: "В январе этого года через Рижский порт мы не перевозим ни импортные, ни экспортные товары. Это не наш груз". Компания не отрицает, что слышала от своих клиентов о том, что на рынке неожиданно появилось более дешевое топливо. Показатели продаж Orlen резко упали.
Планируется, что к 5 февраля, когда закончатся исключения, установленные для санкций в отношении российских нефтепродуктов, из Санкт-Петербурга в Ригу зайдет еще один танкер с топливом.
Зелтиньш говорит: "Сегодня список подпадающих под санкции лиц и товаров очень длинный. Есть и вещи, которые меняются. (...) Необходимо отметить, что в бизнес-сегменте, который не совсем правильно подходит к закону, изыскиваются любые попытки обойти санкции. Вопрос в цепочке, которая его оценивает. Невозможно с абсолютной уверенностью сказать, что каждый литр топлива, который мы заливаем в нашу машину, соответствует санкционному законодательству".
Рига не исключение. В базе данных морских перевозок Marine Traffick видно, что танкеры из портов России идут в Польшу, Германию, Нидерланды и другие страны. До войны около половины дизельного топлива, импортируемого в Европу, приходилось на Россию. Politico сообщил, что импорт дизельного топлива в европейском регионе достиг рекордного уровня в декабре - в рамках подготовки к запрету. Более трети из этого объема поступило из России. Нефтяные терминалы накапливают запасы, опасаясь внезапной нехватки топлива в феврале.
СГД
Служба государственных доходов (VID) поясняет, что получила информацию о том, что в Ригу прибыли два танкера с нефтепродуктами, загруженными в российском порту. Таможня уделяет повышенное внимание проверке документов как на российское топливо, так и на грузы из стран Центральной Азии. В настоящее время ввоз российского топлива возможен при предъявлении долгосрочных договоров, заключенных до июня прошлого года, либо разового договора сделки.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс заявляет: "Оценки в отношении эмбарго на нефть и газ, показывают, что Россия упускает ежемесячные доходы в размере около 250 миллиардов долларов. Конечно, они будут искать все возможные способы, чтобы восполнить эти потери и сохранить торговлю энергоресурсами".
Как сообщалось, в этом месяце дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš получило лицензию на деятельность на территории Эстонии. Компания нашла там свою нишу после того, как Эстония приняла решение о том, что госкомпании больше не будут обслуживать грузы в и из России.
Nekā personīga попросила Арманда Садаускиса в текстовом сообщении прокомментировать информацию о том, что как минимум одно из судов имеет сертификат Orlen Lietuva. Он ответил, что эта информация ошибочна и "груз, перевозимый на корабле, не имеет отношения к Orlen".
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