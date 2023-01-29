Накануне запрета на нефтепродукты из РФ Латвия приняла несколько подозрительных танкеров

На этой неделе у административного здания Pars Termināls на улице Твайка непрерывно находились десятки бензовозов. Большая часть - с украинскими номерами, но покупатели есть и из стран Балтии. Из двух разных источников Nekā personīga узнала, что перевозчики получают сертификат Orlen Lietuva. Однако компания отрицает выдачу такого документа. Кроме того, в нем указано, что топливо доставлялось по железной дороге.

Пресс-секретарь Orlen Lietuva Кристина Гендвиле поясняет: "В январе этого года через Рижский порт мы не перевозим ни импортные, ни экспортные товары. Это не наш груз". Компания не отрицает, что слышала от своих клиентов о том, что на рынке неожиданно появилось более дешевое топливо. Показатели продаж Orlen резко упали.

Планируется, что к 5 февраля, когда закончатся исключения, установленные для санкций в отношении российских нефтепродуктов, из Санкт-Петербурга в Ригу зайдет еще один танкер с топливом.

Зелтиньш говорит: "Сегодня список подпадающих под санкции лиц и товаров очень длинный. Есть и вещи, которые меняются. (...) Необходимо отметить, что в бизнес-сегменте, который не совсем правильно подходит к закону, изыскиваются любые попытки обойти санкции. Вопрос в цепочке, которая его оценивает. Невозможно с абсолютной уверенностью сказать, что каждый литр топлива, который мы заливаем в нашу машину, соответствует санкционному законодательству".