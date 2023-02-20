Опасно ли есть насекомых?

Следует отметить, что в данном случае правильнее использовать слово "личинки", а не "черви". Личинки — это ранняя стадия развития некоторых животных, включая многих насекомых, а слово «черви» относится к нескольким группам животных — плоским червям, первичнополостным червям и кольчатым червям, которые сами могут иметь личиночные стадии.

Правда ли, что в составе продуктов питания насекомых можно указывать только на латыни?

Неправда

Автор видео в TikTok рассказывает:

"Теперь, друзья, мы обязаны читать составы. Да, они обязали производителей писать, что там добавлено, но они будут на латинском".

В переписке с Re:Check Эдите Лигере, производительница сладостей с добавлением белка или протеина насекомых Carlo’s Bugs, объясняет, что насекомые, используемые в пищевых продуктах, должны быть указаны как на латышском, так и на латинском языке. Это также прописано в правилах ЕС, утверждающих использование данных насекомых в пищевых продуктах. Например, черви буффало должны маркироваться так: «Личинки жуков Alphitobius diaperinus в сушеном/порошкообразном виде». Также обязательно надо указать информацию об аллергенах. Требования к маркировке и другая информация о продуктах насекомых на продовольственном рынке опубликовала также Латвийская продовольственно-ветеринарная служба (здесь).

Правда ли, что производители могут добавлять насекомых в любой пищевой продукт?

Неправда

Автор видео утверждает, что теперь в любой пище смогут присутствовать насекомые: