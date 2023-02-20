Почти два миллиона просмотров на различных интернет-платформах набрало видео, в котором звучат недостоверные утверждения о том, каких насекомых можно употреблять в пищу, как правильно указывать их в составе продуктов и как их употребление влияет на здоровье человека. Автор видео ссылается на научную литературу, однако искажает ее содержание.
Опасно ли есть насекомых?
На Facebook автор видеоролика представилась как нутрициолог и эксперт по обновлению клеток и анализу по клеточным мембранам. В ее профиле есть ссылка на Vitas.no — норвежскую лабораторию Vitas, которая проводит медицинские анализы и участвует в международных исследованиях в области биологии. Re:Check связался с Vitas и узнал, что автор видео никогда там не работала. В ее профиле на LinkedIn указано, что по профессии она инженер-строитель и уже более шести лет работает в компании, которая распространяет пищевые добавки.
Правда ли, что можно употреблять в пищу тараканов?
Неправда
Автор видео рассказывает, каких насекомых можно использовать в пищу в ЕС:
“И так, запоминайте: черви, мучные, желтые — Tenebrio molitor; тараканы — Blattodea; кузнечик домашний — Acheta domesticus; саранча мигрирующая — Locusta migratoria; черви буффало — Alphitobius diaperinus"
В настоящее время для пищевого рынка ЕС одобрены четыре вида насекомых: мигрирующая саранча, домашние сверчки, мучные черви и черви буффало. Однако автор видео упоминает также "тараканов Blattodea". Blattodea включает в себя несколько тысяч видов тараканов и термитов. Ни один из этих видов не может быть использован для производства продуктов питания в ЕС. Еще восемь видов насекомых или полученных из них продуктов сейчас рассматриваются Европейским агентством по безопасности пищевой продукции (EFSA) на предмет возможного разрешения для использования их в пищевых целях.
Следует отметить, что в данном случае правильнее использовать слово "личинки", а не "черви". Личинки — это ранняя стадия развития некоторых животных, включая многих насекомых, а слово «черви» относится к нескольким группам животных — плоским червям, первичнополостным червям и кольчатым червям, которые сами могут иметь личиночные стадии.
Правда ли, что в составе продуктов питания насекомых можно указывать только на латыни?
Неправда
Автор видео в TikTok рассказывает:
"Теперь, друзья, мы обязаны читать составы. Да, они обязали производителей писать, что там добавлено, но они будут на латинском".
В переписке с Re:Check Эдите Лигере, производительница сладостей с добавлением белка или протеина насекомых Carlo’s Bugs, объясняет, что насекомые, используемые в пищевых продуктах, должны быть указаны как на латышском, так и на латинском языке. Это также прописано в правилах ЕС, утверждающих использование данных насекомых в пищевых продуктах. Например, черви буффало должны маркироваться так: «Личинки жуков Alphitobius diaperinus в сушеном/порошкообразном виде». Также обязательно надо указать информацию об аллергенах. Требования к маркировке и другая информация о продуктах насекомых на продовольственном рынке опубликовала также Латвийская продовольственно-ветеринарная служба (здесь).
Правда ли, что производители могут добавлять насекомых в любой пищевой продукт?
Неправда
Автор видео утверждает, что теперь в любой пище смогут присутствовать насекомые:
"Еще в январе 2018 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания выдало разрешение производителям добавлять в любые продукты пищи насекомых".
Это неправда. Во-первых, Еврокомиссия первое насекомое — сушеного мучного червя — для европейского пищевого рынка одобрила в 2021 году. Во-вторых, у каждого насекомого установлены определенные продукты, в которые его можно добавлять. Также установлено, какое количество насекомого можно добавлять в каждый продукт. Например, cушеный мучной червь разрешен в бисквитах, блюдах из бобовых, макаронных и белковых продуктах. Его максимальный уровень не должен превышать 10 граммов на 100 или 10%. На продукты из насекомых в ЕС распространяются сроки защиты, что означает, что только определенным компаниям будет разрешено выпускать новые продукты питания на рынок ЕС в течение нескольких лет.
В видеоролике на короткое время появляется статья с некоего немецкого сайта. В ней говорится, что люди уже давно едят насекомых, так как в производстве продуктов питания используют красный краситель кармин (E120) и глазирующий агент шеллак (E904). Кармин в основном добывается из Мексиканской кошенили — молотого насекомого, а шеллак производит насекомое Kerria lacca. Оба химических вещества получают из насекомых, но это не означает, что конкретный продукт содержит насекомых. Натуральный, полученный из насекомых материал подвергается химической обработке для получения очищенного вещества, которое можно использовать, например, в продуктах питания, косметике и лекарствах.
Правда ли, что в насекомых много паразитов?
Вне контекста
Автор видео на TikTok утверждает, что употребление в пищу насекомых вредно для здоровья людей. Она обосновывает это, ссылаясь на две научные публикации. Первая — это исследование, якобы показывающее, "насколько много паразитарной, патологической флоры дадут нам эти насекомые". Она рассказывает, что “согласно исследованиям, именно насекомые — это как такой резервуар с паразитарной, патологической флорой, которая насаждается на человеческое тело.”
Автор видео в течение пары секунд показывает название одного исследования, но не рассказывает о его содержании. В исследовании ученые из Варминьско-Мазурского университета в Польше проверяли, есть ли паразиты на фермах насекомых в Чехии, Польше, Литве, Германии и Украине. Они проанализировали образцы из 300 домашних хозяйств и зоомагазинов, где разводили мигрирующую саранчу, домашних сверчков, мучных червей и Мадагаскарских тараканов. Исследование опубликовано в 2019 году, когда ЕС еще не одобрил использование насекомых в пище, поэтому насекомые, скорее всего, предназначались в качестве корма для животных.
Паразиты были обнаружены в 81,3% ферм, причем почти в трети были найдены паразиты, которые потенциально могут нанести вред человеку. Однако исследователи не говорят, что насекомые сами по себе представляют особую опасность, но отмечают, что во многих случаях паразитов можно объяснить ненадлежащими условиями выращивания. "Большое количество паразитов на ранних стадиях развития в хозяйствах, которые мы оценивали, можно объяснить плохими гигиеническими условиями и отсутствием профилактических мер", — пишут исследователи в своих выводах.
Опросив заводчиков, исследователи выявили ряд условий, которые могут способствовать присутствию и размножению паразитов. Во-первых, производители, как правило, заказывают насекомых из-за пределов ЕС, где их, вероятно, поймали в дикой природе. Во-вторых, разведение иногда происходит в ненадлежащих условиях, например, в частных домах заводчиков или открытых террариумах. В-третьих, в некоторых хозяйствах насекомые находились в прямом или косвенном контакте с другими животными. Например, заводчики кормили насекомыми других животных, а несъеденных насекомых возвращали в террариум. Таким образом, насекомые могут заразиться паразитами из клетки животного и передать их всему террариуму. В-четвертых, при работе с насекомыми не всегда соблюдалась надлежащая гигиена. В-пятых, для кормления насекомых использовались также добытые в дикой природе материалы, которые могут содержать паразитов. Некоторые заводчики были пойманы на том, что кормили насекомых фекалиями животных, тушами других животных, заплесневелыми продуктами или сырым мясом. Такой корм может содержать паразитов, которые могут быть занесены на ферму. Такие условия неприемлемы, даже если насекомые выращиваются в качестве корма для других животных.
На продукты, содержащие насекомых, распространяются те же правила ЕС, что и на другие продукты питания животного происхождения. Продукт и процесс производства должны соответствовать гигиеническим и другим требованиям безопасности, а производители должны соблюдать требования благополучия животных. Насекомых можно кормить только одобренными растительными или животными продуктами, приобретенными у сертифицированных производителей. Заводчики не могут использовать некачественные корма и должны регулярно проверять насекомых на наличие потенциально опасных веществ (пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов и т.д.).
Вреден ли хитин для здоровья человека?
Вне контекста
Вторая публикация, упомянутая в видео — это сводка исследований 2017 года о том, как на организм человека влияет содержащийся в насекомых хитин. Однако отрицательное или положительное воздействие хитина на здоровье человека не является однозначным. Кроме того, возможно, что, употребляя его вместе с пищей, влияние хитина не является существенным.
Автор видео говорит:
"Именно хитин провоцирует врожденный иммунитет человека на выработку потока провоспалительных цитокинов, которые разрушают внутренние органы, провоцируют возникновение таких болезней, как астма, атопический дерматит, рак, системная волчанка, а в хронических случаях приводит к смерти".
Хитин — это вещество, содержащееся в различных организмах, таких как насекомые, ракообразные и грибы. Он является волокном, то есть человек не может его переварить. В организмах млекопитающих, включая человека, хитина нет. Наша иммунная система распознает его как часть чужеродного организма.
В переписке с Re:Check руководитель отдела по связям с общественностью Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR Илзе Диманте сослалась на заключение группы экспертов EFSA о том, что хитин не оказывает вредного воздействия на организм человека. Однако проведенные на сегодняшний день исследования неоднозначны. EFSA также отмечает, что хитин может активировать различные иммунные клетки, что, в свою очередь, может способствовать развитию гиперчувствительности (аллергии). Однако нужно добавить, что люди едят грибы, которые также содержат это вещество (примерно 8-43% сухой массы гриба составляет хитин). В публикации, упомянутой в видео, сказано, что употребление грибов, которые также содержат хитин, не активизирует иммунитет. Исследователи предполагают, что это может означать, что термическая обработка снижает его влияние на иммунитет. Они также предполагают, что вдыхание хитина оказывает гораздо большее влияние на иммунитет, чем его прием внутрь или контакт с кожей.
Автор видео опасность хитина обосновывает сводкой исследований 2017 года. Авторы публикации указывают на исследования, в которых в крови у пациентов с различными болезнями обнаружены молекулы, которые обычно связаны с присутствием хитина. Однако причинно-следственная связь между этими заболеваниями и хитином не показана. Хитин может вызвать иммунный ответ, который может привести к воспалению. На иммунный ответ влияют размер хитина, его форма, источник, степень очистки и другие факторы; но иногда влияние вообще отсутствует. В публикации говорится, что взаимодействие хитина с иммунной системой может привести к развитию рака или аутоиммунных заболеваний. К тому же, в отраслях, где регулярно приходится вдыхать хитин, например, при переработке морепродуктов, рабочие часто страдают от аллергии или болеют астмой и ринитом. В других сводках исследований сделан вывод, что хитин может оказывать и положительное воздействие на здоровье. Например, в 2020 году тайские исследователи в журнале Molecules сообщили, что хитин, возможно, препятствует развитию рака молочной железы, а также улучшает кишечный барьер и способствует развитию хороших кишечных бактерий.
Следует отметить, что корреляция хитина с определенными заболеваниями не означает, что такая же корреляция обязательно существует и для употребления в пищу насекомых. Влияние приема в пищу насекомых на здоровье человека также не до конца известно. Например, в академическом журнале NFS Journal исследователи заключают: "Научная литература по аспектам безопасности съедобных насекомых неполна. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, которые помогут понять, какие риски есть от их употребления в пищу, чтобы обеспечить здоровье потребителей".
Re:Check спросил автора видео через Facebook Messenger и Instagram, почему она вводит в заблуждение относительно тараканов и употребления в пищу насекомых в целом, но ответа не получил.
Вывод: В составе пищевых продуктов насекомых не будут прятать за латинскими названиями; они должны быть указаны и на латышском языке. На рынке ЕС использовать тараканов в продуктах питания не разрешено. Пищевые добавки кармин и шеллак получают из насекомых, но это очищенные вещества, а не сами насекомые. Автор популярного видеоролика небрежно и недостоверно излагает научную литературу о паразитах насекомых и влиянии хитина на здоровье. Европейское агентство по безопасности продуктов питания указывает, что, хотя хитин может активировать различные иммунные клетки, он не считается вредным для человека.
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