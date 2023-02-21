Роман Костомаров перенёс второй инсульт

Сообщается, что Костомаров провёл всю ночь в реанимации. Фигуристу проводили плазмаферез (очищение крови) из-за сепсиса крови. У него диагностировали вторичный менингит, при котором осложнения происходят в результате другой болезни, а не от заражения человека напрямую, как при первичном.

О том, что 46-летний Роман Костомаров перенёс ещё один инсульт, также сообщили источники РЕН ТВ, "Матч ТВ" и "РИА Новости". Как отмечает "Матч ТВ", первый инсульт он перенёс "в конце прошлой недели".

Костомаров находится в реанимации с 10 января, он был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. У него возникли осложнения, связанные с нарушением кровообращения и сепсисом. Из-за развивающейся гангрены, по разным сведениям СМИ, Костомарову ампутировали одну или обе стопы, а также несколько пальцев на обеих руках.

Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трёхкратными чемпионами Европы (2004, 2005, 2006).

В 2022 году Костомаров поддержал российское вторжение в Украину.