Опрос: каждый пятый житель Латвии все еще питается нездоровой пищей

“Большое потребление сахара не только создает риск ожирения, но и провоцирует развитие различных кожных проблем, способствует повышению уровня триглицеридов в крови, что не очень хорошо для печени и кровеносных сосудов. В сочетании с недостаточной гигиеной зубов увлечение сладким повышает риск возникновения кариеса. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с сахаром следует принимать не более 10% от общего количества энергии в сутки, при этом рекомендуется сократить количество потребления сахара до 5%. Так, если в день с пищей принимается 2000 ккал, то с сахаром следовало бы принимать только 200 ккал, что равноценно примерно 50 г сахара. Физически активным людям и детям следует разрешить употреблять немного больше сахара, так как затраченная энергия тратится при различных физических нагрузках. В свою очередь, количество принимаемой соли в день не должно превышать 5 г, так как чрезмерное употребление соли повышает артериальное давление, связано с риском возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака желудка и кишечника. В то же время следует заметить, что превысить рекомендуемое количество сахара и соли в день совсем не трудно, поскольку к количеству сахара и соли, непосредственно принимаемому в чистом виде, следует добавлять и количество, содержащееся в различных промышленно приготовленных продуктах - соках, йогуртах, соусах, полуфабрикатах", напоминает сертифицированный фармацевт аптечной сети "Apotheka" Аманда Озолиня.