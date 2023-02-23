Согласно данным исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", проведенного в 2022 году, 42% населения ежедневно стараются придерживаться принципов здорового питания, но по-прежнему бронзовую медаль на пьедестале вредных привычек завоевывает нездоровое питание, которое признали 20% респондентов, или каждый пятый житель Латвии. Возможно, наибольшим камнем преткновения является недостаток знаний о здоровом питании и составе продуктов.
Опрос: каждый пятый житель Латвии все еще питается нездоровой пищей
Задуматься об этом заставляют данные исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" 2022 года, которые показывают, что, с одной стороны, молодые люди стараются ежедневно ограничивать потребление соли и сахара, а с другой стороны, продолжают употреблять полуфабрикаты и подслащенные напитки.
Изменение привычек - медленный процесс. Это подтверждают данные "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" за 2021 и 2022 годы, а именно: количество жителей, которые стараются питаться правильно, за год увеличилось всего на 2%. Согласно результатам проведенного в прошлом году исследования для улучшения своих пищевых привычек большинство людей стараются ограничить потребление сахара (44% респондентов), уменьшить количество соли в рационе (37% респондентов) и избегать употребления полуфабрикатов (31% респондентов).
"Хотя каждый пятый житель все еще признает, что его питание не является достаточно здоровым, тем не менее если судить по тенденциям привычек населения в целом, следует сделать вывод, что наблюдаются и положительные черты. По сравнению с 2021 годом увеличилось количество людей, которые пытаются хотя бы одну из здоровых привычек внедрить в свою повседневную жизнь, например, на 6% увеличилось количество людей, ежедневно выпивающих достаточное количество воды (в целом - 48% населения), на 5% увеличилось количество людей, ограничивающих потребление сахара (44% респондентов), и на 5% увеличилось количество людей, пытающихся сократить потребление соли в своем рационе (37% респондентов). Заботясь о своем здоровье, на 7% больше жителей начали употреблять пищевые добавки. Закономерно, что наиболее добросовестно к здоровому питанию относятся жители, в целом оценивающие свой образ жизни как здоровый, а также респонденты с высшим образованием и пенсионеры. Заботясь о здоровье и сбалансированном питании, важно помнить ключевые слова - разнообразие питания, включая в меню белки, овощи и злаки и, конечно же, не забывать о регулярных физических нагрузках", - говорит исполнительный директор аптечной сети "Apotheka" Марис Лукс.
Мужчины переедают, женщины - увлекаются сладким
Привычка питаться нездоровой пищей чаще встречается у мужчин (25% всех опрошенных мужчин), чем у женщин (16% всех опрошенных женщин), а также у людей, которые в целом оценивают свой образ жизни как нездоровый и малоподвижный. К своим вредным привычкам многие также причисляют увлечение мучными изделиями в питании (15%), употребление сладкого в больших количествах (15%) и частое переедание (10%). Согласно данным исследования "Индекс здоровья" за 2022 год, перееданием чаще грешат мужчины (12%, или каждый десятый мужчина), чем женщины (8%). С другой стороны, женщины (17%) чаще, чем мужчины (12%), указали, что чрезмерно увлекаются потреблением сладостей.
Нездоровые пищевые привычки у молодежи – употребление полуфабрикатов и подслащенных напитков
Анализируя результаты исследования "Индекс здоровья", к сожалению, следует констатировать, что молодые люди 18-24 лет недостаточно высоко оценивают роль здорового питания в профилактике общего состояния здоровья. Хотя, по сравнению с данными проведенного в 2021 году исследования, на 2% больше молодых людей ограничили потребление сахара (30%), и на 11% увеличилось число молодых людей, которые старались употреблять в пищу меньше соли (33%), тенденции, в целом, не радуют. По сравнению с 2021 годом, в прошлом году на 5% уменьшилось количество молодых людей (в возрастной группе 18-24 лет), которые стараются питаться здоровой пищей (37%) и на 5% уменьшилось количество молодых респондентов, которые избегают употребления полуфабрикатов 21%). Это свидетельствует о том, что молодому поколению все еще не хватает понимания принципов здорового питания и состава продуктов. Как известно, полуфабрикаты имеют свойство скрывать большое количество соли и сахара, поэтому пытаться снизить потребление соли, не ограничивая потребление полуфабрикатов, все равно, что пытаться спрятать шило в мешке.
Подслащенные напитки все еще продолжают играть важную роль в ежедневном рационе молодежи: газированные и подслащенные напитки употребляют 27% молодых людей, что на 11% больше, чем в 2021 году. Среди молодежи также увеличилось количество респондентов, употребляющих чрезмерное количество мучных изделий - с 12% в 2021 году до 22% в прошлом году.
Чрезмерное потребление сахара и соли создает риски для здоровья
“Большое потребление сахара не только создает риск ожирения, но и провоцирует развитие различных кожных проблем, способствует повышению уровня триглицеридов в крови, что не очень хорошо для печени и кровеносных сосудов. В сочетании с недостаточной гигиеной зубов увлечение сладким повышает риск возникновения кариеса. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с сахаром следует принимать не более 10% от общего количества энергии в сутки, при этом рекомендуется сократить количество потребления сахара до 5%. Так, если в день с пищей принимается 2000 ккал, то с сахаром следовало бы принимать только 200 ккал, что равноценно примерно 50 г сахара. Физически активным людям и детям следует разрешить употреблять немного больше сахара, так как затраченная энергия тратится при различных физических нагрузках. В свою очередь, количество принимаемой соли в день не должно превышать 5 г, так как чрезмерное употребление соли повышает артериальное давление, связано с риском возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака желудка и кишечника. В то же время следует заметить, что превысить рекомендуемое количество сахара и соли в день совсем не трудно, поскольку к количеству сахара и соли, непосредственно принимаемому в чистом виде, следует добавлять и количество, содержащееся в различных промышленно приготовленных продуктах - соках, йогуртах, соусах, полуфабрикатах", напоминает сертифицированный фармацевт аптечной сети "Apotheka" Аманда Озолиня.
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