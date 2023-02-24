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Мурниеце: Зеленский показал, что в современном мире есть место мужеству

rus.tvnet.lv/LETA
Мурниеце: Зеленский показал, что в современном мире есть место мужеству
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Инара Мурниеце
Инара Мурниеце Фото: Zane Bitere/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что в сегодняшнем мире есть место мужеству, человечности, и победа будет, заявила министр обороны Инара Мурниеце в программе LTV "Утренняя панорама".

Мурниеце также пригласила тех, у кого есть возможность, прийти к посольству России в 11 утра, чтобы спеть гимны Латвии и Украины, показав, что мы вместе.

Около российского посольства установлен подбитый российский танк.

"При посещении Украины и при виде размещенных в Киеве подбитых российских танков у нас возникла идея, что мы можем показать и жителям Латвии, как они выглядят. Танк перед посольством России будет выставлен до 26 марта", - сказала Мурниеце.

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