Пт, 24.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото и видео ⟩ В Риге можно осмотреть подбитый в Украине российский танк

rus.tvnet.lv
В Риге можно осмотреть подбитый в Украине российский танк
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 15
Уничтоженный российский танк у посольства РФ в Риге
Уничтоженный российский танк у посольства РФ в Риге Фото: TVNET

С 24 февраля по 26 марта в парке Кронвалда напротив посольства России в Латвии можно осмотреть подбитый Вооруженными силами Украины российский танк T-72Б, сообщает Министерство обороны.

Танк 31 марта 2022 года во время боя уничтожили защитники Украины в окрестностях Бучи. Вооруженным силам Украины удалось нейтрализовать танк, используя кумулятивный снаряд, который попал в отделение для боеприпасов танка, что привело к взрыву и сильному пожару.

Галерея: Уничтоженный российский танк у посольства РФ в Риге

В пятницу, 24 февраля, в 11 часов открытие экспозиции уничтоженного российского танка посетят министр обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко и другие приглашенные гости. Мероприятие будет публичным и доступным для всех желающих.

Танк - экспонат Национального музея военной истории Украины, договор о его выставлении заключил Латвийский военный музей. Министерство обороны выражает благодарность Министерству обороны Украины и вооруженным силам, а также Национальному музею военной истории Украины за возможность выставить экспонат в Латвии.

Именно сегодня, 24 февраля, исполняется год с того момента, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх