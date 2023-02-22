Фото и видео ⟩ В Риге можно осмотреть подбитый в Украине российский танк

Танк 31 марта 2022 года во время боя уничтожили защитники Украины в окрестностях Бучи. Вооруженным силам Украины удалось нейтрализовать танк, используя кумулятивный снаряд, который попал в отделение для боеприпасов танка, что привело к взрыву и сильному пожару.

Галерея: Уничтоженный российский танк у посольства РФ в Риге

В пятницу, 24 февраля, в 11 часов открытие экспозиции уничтоженного российского танка посетят министр обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко и другие приглашенные гости. Мероприятие будет публичным и доступным для всех желающих.

Танк - экспонат Национального музея военной истории Украины, договор о его выставлении заключил Латвийский военный музей. Министерство обороны выражает благодарность Министерству обороны Украины и вооруженным силам, а также Национальному музею военной истории Украины за возможность выставить экспонат в Латвии.

Именно сегодня, 24 февраля, исполняется год с того момента, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.