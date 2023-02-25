"Кто этот латыш?" Лукашенко отреагировал на латвийского депутата, "пославшего" делегацию РФ

Кто он такой - этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете? Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли [немецкий фашизм во время Второй мировой войны - прим. ред.]. Хотя бы об этом подумали. Но они об этом не думают, что тут говорить", - сказал Лукашенко.

"Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает - караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. [Нам нужно] показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо", - сказал белорусский диктатор.

Что случилось?

Как сообщалось, в четверг, 23 февраля, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, участвуя в Парламентской ассамблее ОБСЕ, напомнил российской делегации знаменитую фразу в адрес российского военного корабля.

Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это "Русский корабль, иди нах**й!".

Депутат произнес эту фразу на русском языке, в то время как остальная часть его выступления на заседании была на английском.

Колс выразил сожаление по поводу того, что российскую делегацию допустили на сессию Ассамблеи ОБСЕ, а в составе делегации есть лица, включенные в санкционные списки.

В четверг, 23 февраля, в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс отметил, что "тактика Колса была правильной, потому что, несомненно, российская делегация приехала на это мероприятие, чтобы выйти на сцену не только для российской пропаганды, но и для создания в Европе собственного шоу".

Сартс отметил, что речь депутата сократила возможности, которые Россия планировала использовать.