Сб, 25.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Кто этот латыш?" Лукашенко отреагировал на латвийского депутата, "пославшего" делегацию РФ

rus.tvnet.lv
"Кто этот латыш?" Лукашенко отреагировал на латвийского депутата, "пославшего" делегацию РФ
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко. Фото: SHAMIL ZHUMATOV

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на высказывание председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса на парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором он "послал" российскую делегацию знаменитым высказыванием про "русский военный корабль".

В субботу, 25 февраля, Лукашенко объяснил журналистам, что Беларусь и Россия должны "сохранять мир перед лицом провокаций" в отношении ее представителей на международных мероприятиях и конференциях, упомянув также выступление латвийского политика, которое привлекло международное внимание.

Белорусское СМИ "Белта" сообщает, что белорусский представитель также столкнулся с "провокациями" на уже упомянутом мероприятии.

"Ну, вел себя прилично", - сказал Лукашенко о белорусском представителе.

Видео: Высказывание Рихарда Колса

Сотрудники провластного белорусского новостного агентства указали, что Генассамблея ООН готовит очередную "антироссийскую" резолюцию, и поинтересовались у диктатора, нужны ли Беларуси такие международные организации и диалог с Западом.

"Вы знаете, нужны. По одной такой еще важной причине, что они [Запад] ждут, что мы уйдем оттуда [из международных организаций, конференций]. Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз.

Кто он такой - этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете? Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли [немецкий фашизм во время Второй мировой войны - прим. ред.]. Хотя бы об этом подумали. Но они об этом не думают, что тут говорить", - сказал Лукашенко.

"Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает - караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. [Нам нужно] показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо", - сказал белорусский диктатор.

Что случилось?

Как сообщалось, в четверг, 23 февраля, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, участвуя в Парламентской ассамблее ОБСЕ, напомнил российской делегации знаменитую фразу в адрес российского военного корабля.

Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это "Русский корабль, иди нах**й!".

Депутат произнес эту фразу на русском языке, в то время как остальная часть его выступления на заседании была на английском.

Колс выразил сожаление по поводу того, что российскую делегацию допустили на сессию Ассамблеи ОБСЕ, а в составе делегации есть лица, включенные в санкционные списки.

В четверг, 23 февраля, в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс отметил, что "тактика Колса была правильной, потому что, несомненно, российская делегация приехала на это мероприятие, чтобы выйти на сцену не только для российской пропаганды, но и для создания в Европе собственного шоу".

Сартс отметил, что речь депутата сократила возможности, которые Россия планировала использовать.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх