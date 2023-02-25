Белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на высказывание председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса на парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором он "послал" российскую делегацию знаменитым высказыванием про "русский военный корабль".
"Кто этот латыш?" Лукашенко отреагировал на латвийского депутата, "пославшего" делегацию РФ
В субботу, 25 февраля, Лукашенко объяснил журналистам, что Беларусь и Россия должны "сохранять мир перед лицом провокаций" в отношении ее представителей на международных мероприятиях и конференциях, упомянув также выступление латвийского политика, которое привлекло международное внимание.
Белорусское СМИ "Белта" сообщает, что белорусский представитель также столкнулся с "провокациями" на уже упомянутом мероприятии.
"Ну, вел себя прилично", - сказал Лукашенко о белорусском представителе.
Видео: Высказывание Рихарда Колса
To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN— Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023
Сотрудники провластного белорусского новостного агентства указали, что Генассамблея ООН готовит очередную "антироссийскую" резолюцию, и поинтересовались у диктатора, нужны ли Беларуси такие международные организации и диалог с Западом.
"Вы знаете, нужны. По одной такой еще важной причине, что они [Запад] ждут, что мы уйдем оттуда [из международных организаций, конференций]. Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз.
Кто он такой - этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете? Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли [немецкий фашизм во время Второй мировой войны - прим. ред.]. Хотя бы об этом подумали. Но они об этом не думают, что тут говорить", - сказал Лукашенко.
"Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает - караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. [Нам нужно] показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо", - сказал белорусский диктатор.
Что случилось?
Как сообщалось, в четверг, 23 февраля, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, участвуя в Парламентской ассамблее ОБСЕ, напомнил российской делегации знаменитую фразу в адрес российского военного корабля.
Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это "Русский корабль, иди нах**й!".
Депутат произнес эту фразу на русском языке, в то время как остальная часть его выступления на заседании была на английском.
Колс выразил сожаление по поводу того, что российскую делегацию допустили на сессию Ассамблеи ОБСЕ, а в составе делегации есть лица, включенные в санкционные списки.
В четверг, 23 февраля, в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс отметил, что "тактика Колса была правильной, потому что, несомненно, российская делегация приехала на это мероприятие, чтобы выйти на сцену не только для российской пропаганды, но и для создания в Европе собственного шоу".
Сартс отметил, что речь депутата сократила возможности, которые Россия планировала использовать.
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