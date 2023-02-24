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Видео ⟩ Соцсети и СМИ в восторге от речи Колса, в которой тот послал российскую делегацию

rus.tvnet.lv
Соцсети и СМИ в восторге от речи Колса, в которой тот послал российскую делегацию
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Выступление председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихарда Колса на сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) получило широкую известность во всем мире. В восторге от выступления не только пользователи социальных сетей, но и иностранные СМИ. Несколько украинских политиков выразили благодарность латвийскому депутату.

Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это "Русский корабль, иди на х**й!".

Депутат произнес эту фразу на русском языке, в то время как остальная часть его выступления на заседании была на английском.

Видео: Выступление латвийского депутата. Внимание! На видео содержится нецензурная лексика

Видео с культовой фразой защитников острова Змеиный разлетелось по соцсетям. Политики, зарубежные СМИ и пользователи социальных сетей приветствуют поступок латвийского политика, который откровенно "послал" делегацию страны-агрессора.

Видео, размещенное Колсом в Twitter, было просмотрено более 1,3 миллиона раз.

Его благодарят территориальные силы обороны Украины, вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк, политик Алексей Гончаренко, журналист The Kyiv Independent, украинский автоспортсмен Игорь Сушко и другие.

"Большое спасибо за это выступление! Слава Украине",- пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Британская телекомпания BBC написала о выступлении политика, а также опубликовала видео. Видео набрало более 92 000 лайков в социальной сети Instagram.

Несколько человек назвали Колса храбрецом и поблагодарили его за поддержку Украины. О выступлении депутата также рассказал ряд украинских СМИ, немецкая телекомпания Deutsche Welle, Yahoo и другие.

"Лучший способ общения с русскими террористами. Спасибо", - написал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Журналист Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība Рикард Йозвяк написал: "Наконец-то кто-то рассказал о присутствии российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Спасибо делегату из Латвии".

Видео также опубликовала британская газета The Telegraph.

Колс выразил сожаление по поводу того, что российскую делегацию допустили на сессию Ассамблеи ОБСЕ, а в составе делегации есть лица, включенные в санкционные списки.

В четверг, 23 февраля, в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс отметил, что "тактика Колса была правильной, потому что, несомненно, российская делегация приехала на это мероприятие, чтобы выйти на сцену не только для российской пропаганды, но и для создания в Европе собственного шоу".

Сартс отметил, что речь депутата сократила возможности, которые Россия планировала использовать для позиционирования и демонстрации.

Раймонд Граубе, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, также приветствовал действия Колса.

"Эта акция была превосходной, она была точной, она была своевременной. Мы являемся частью информационной войны. Это было отличное оружие информационной войны. Своевременное и точное", - сказал Граубе.

Уже сообщалось, что в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили принадлежащий Украине остров Змеиный, который находится в Черном море недалеко от дельты Дуная. Позже в социальных сетях была распространена аудиозапись, на которой слышно, как российский военный корабль призывает солдат украинского гарнизона сдаться, но они отказываются это делать и заявляют: "Российский корабль, иди на х*й!".

Сразу после боя Украина объявила, что все украинские солдаты пали на острове, но позже выяснилось, что часть из них попала в плен.

При обмене пленными защитники острова Змеиный были освобождены.

Российским боевым кораблем, задействованным при захвате острова Змеиный, был флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва", который был потоплен украинской армией 14 апреля прошлого года.

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