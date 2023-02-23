Видео ⟩ Латвийский депутат послал российскую делегацию "вслед за русским кораблем"

Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это "Русский корабль, иди нах**й!".

Депутат произнес эту фразу на русском языке, в то время как остальная часть его выступления на заседании была на английском.

Колс выразил сожаление по поводу того, что российскую делегацию допустили на сессию Ассамблеи ОБСЕ, а в составе делегации есть лица, включенные в санкционные списки.

Уже сообщалось, что в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили принадлежащий Украине остров Змеиный, который находится в Черном море недалеко от дельты Дуная. Позже в социальных сетях была распространена аудиозапись, на которой слышно, как российский военный корабль призывает солдат украинского гарнизона сдаться, но они отказываются это делать и заявляют: "Российский корабль, иди на**й!".

Сразу после боя Украина объявила, что все украинские солдаты пали на острове, но позже выяснилось, что часть из них попала в плен.

При обмене пленными защитники острова Змеиный были освобождены.

Российским боевым кораблем, задействованным при захвате острова Змеиный, был флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва", который был потоплен украинской армией 14 апреля прошлого года.

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Finally someone at the OSCE parliamentary assembly in Vienna speaks up on the presence of delegates from #Russia. Kudos to the delegate from #Latvia, Rihards Kols. #Ukraine pic.twitter.com/a95vAxsN6y — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2023