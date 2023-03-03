Прибыль Latvijas gāze в прошлом году выросла в 12 раз

Сокращение объемов продаж связано с тем, что участники рынка предпочли не покупать газ российского происхождения еще до 1 января 2023 года, когда вступил в силу запрет на поставки природного газа из России, а также клиенты пересмотрели мощности использования природного газа вследствие высоких цен на природный газ, в том числе выбрали переход к альтернативным энергоресурсам.

Сегмент домохозяйств в первом полугодии 2022 года показал убытки, так как тариф был ниже затрат на природный газ и торговых расходов. Несмотря на то, что 1 июля 2022 года тариф домохозяйств был повышен на следующий тарифный период, закупочная цена на природный газ в третьем и четвертом квартале была значительно выше, чем установленная тарифом продажная цена, в результате чего сегмент клиентов домохозяйств продолжал приносить убытки. В связи с изменениями в Законе о мероприятиях по сокращению цен на энергоресурсы до 31 декабря 2022 года, Министерство экономики должно было внести компенсационный платеж за разницу между регулируемым тарифом и фактической ценой природного газа на второе полугодие 2022 года, таким образом компенсируя ранее возникшие убытки от сегмента домохозяйств.