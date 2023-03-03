Нетто-оборот Latvijas gāze в прошлом году составил 689,752 миллиона евро, что на 31,3% больше, чем в 2021 году, а нетто-прибыль концерна выросла в 12,1 раз - до 39,073 млн евро, говорится в сообщении предприятия на бирже Nasdaq Riga.
Прибыль Latvijas gāze в прошлом году выросла в 12 раз
В компании отмечается, что прирост оборота Latvijas gāze связан с высокими ценами продажи природного газа.
В прошлом году Latvijas gāze клиентам в Латвии и за рубежом продал 6,993 гигаватт-час (GWh) природного газа. По сравнению с 2021 годом объем продаж на 53% меньше.
Сокращение объемов продаж связано с тем, что участники рынка предпочли не покупать газ российского происхождения еще до 1 января 2023 года, когда вступил в силу запрет на поставки природного газа из России, а также клиенты пересмотрели мощности использования природного газа вследствие высоких цен на природный газ, в том числе выбрали переход к альтернативным энергоресурсам.
Сегмент домохозяйств в первом полугодии 2022 года показал убытки, так как тариф был ниже затрат на природный газ и торговых расходов. Несмотря на то, что 1 июля 2022 года тариф домохозяйств был повышен на следующий тарифный период, закупочная цена на природный газ в третьем и четвертом квартале была значительно выше, чем установленная тарифом продажная цена, в результате чего сегмент клиентов домохозяйств продолжал приносить убытки. В связи с изменениями в Законе о мероприятиях по сокращению цен на энергоресурсы до 31 декабря 2022 года, Министерство экономики должно было внести компенсационный платеж за разницу между регулируемым тарифом и фактической ценой природного газа на второе полугодие 2022 года, таким образом компенсируя ранее возникшие убытки от сегмента домохозяйств.
В сообщении руководства было разъяснено, что в прошлом году 10 августа вступили в силу правила Кабинета министров о снабжении энергопользователей во время объявления уровня раннего предупреждения и тревоги, которые на Latvijas gāze возложили обязанность поддерживать запасы в подземном газохранилище Инчукалнса в объеме 1150 GWh в период с 10 августа по 30 апреля, ежемесячно сокращая зарезервированный остаток в 1150 GWh на фактически поставленный в предыдущем месяце объем природного газа домохозяйствам. Из-за этих правил баланс Latvijas gāze на 31 декабря составили 755 GWh природного газа, который был зарезервирован только для снабжения домохозяйств, и в условиях высокого рыночного спроса не мог быть продан другим клиентам по соответствующим уровню рынка ценам, несмотря на фактическое уменьшение объема, необходимого для нужд связанных газопроводом пользователей, на 20% в 2022 году.
В прошлом году акционеры Latvijas gāze приняли решение о начале процесса реорганизации или сокращения основного капитала. Правление приступило к работе над оценкой сценариев управления многими дочерними обществами предприятия Gaso. В результате принято решение о продаже Gaso, что планируется сделать в течение 2023 года.
Крупнейшие акционеры Latvijas gāze - российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и IterLatvija (16%).
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