Latvijas gāze обязуется продать Gaso до 27 марта

В Latvijas gāze заявили, что с 27 марта 2023 года в соответствии с санкциями ЕС гражданам Российской Федерации или физическим лицам, находящимся в России, запрещается занимать должности в органах управления операторами критической инфраструктуры в европейских странах.

Gaso является важным для государственной безопасности предприятием, которому принадлежит важнейшая инфраструктура - газораспределительная сеть. Latvijas gāze предпримет все действия для обеспечения необходимых изменений в структуре управления Gaso в предусмотренные сроки, заявили на предприятии.

Ранее председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис заявил, что Gaso следует продать с учетом наличия у Latvijas gāze акционеров, представляющих российское государство.

Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%).