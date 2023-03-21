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"Евровидение-2023": готичные немцы Lord of the Lost, хорошо знакомые рижанам
Lord Of The Lost Фото: Кадр из видео
rus.tvnet.lv
"Евровидение-2023": готичные немцы Lord of the Lost, хорошо знакомые рижанам
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Несколько лет подряд Германия отправляла на конкурс "Евровидение" представителей популярного музыкального жанра, но на этот раз страну представит кто-то, звучащий "потяжелее" - Lord of the Lost. Эта готик-индастриал-метал-группа на сей раз споет Европе о "крови и блеске".

Рижанам Lord of the Lost  хорошо знакомы. Впервые в Риге они выступили в 2016 году, а после - в 2019-м и 2022-м - разогревали Iron Maden.

Немцы Lord of the Lost примечательны тем, что захватывают внимание зрителя с первых секунд. Каждая песня, каждое движение, каждый взгляд во время живых выступлений - это шоу, которое сводит с ума фанатов и подогревает интерес среди скептиков. Lord of the Lost выделяются на фоне своих коллег не только безупречным стилем и качеством музыки, но и умением работать с публикой.

Поэтому совсем не удивительно, что их неиссякаемая энергетика смогла растопить сердца и сделала их победителями национального отбора в Германии. 

Группа основана в 2007 году в Гамбурге, и ее идеологом является вокалист Крис Хармс. За время своего существования коллектив выпустил 8 студийных альбомов и 3 EP. На "Евровидении-2023" Lord of the Lost выступят с песней Blood & Glitter.

Текущий состав коллектива: вокал, гитара - Крис "Лорд" Хармс (Chris Lord Harms), бас-гитара - Класс Гринейд (Class Grenayde), фортепиано, синтезатор, ударные, гитара - Джеред Дёрдж (Gared Dirge), гитара - Пи Штофферс (Pi Stoffers), барабаны - Никлас Каль (Niklas Kahl).

Напомним, "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле в мае 2023 года. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

На песенном конкурсе "Евровидение-2023" по результатам жеребьевки Латвия выступит в первой части первого полуфинала - 9 мая. Вместе с такими странами, как Сербия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Хорватия, Мальта, Швеция, Молдова, Швейцария, Израиль, Нидерланды, Финляндия, Азербайджан и Чехия.

Эстония и Литва примут участие во втором полуфинале.

Видео: LORD OF THE LOST - Blood & Glitter (Official Video)

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