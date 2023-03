"Евровидение-2023": готичные немцы Lord of the Lost, хорошо знакомые рижанам

Несколько лет подряд Германия отправляла на конкурс "Евровидение" представителей популярного музыкального жанра, но на этот раз страну представит кто-то, звучащий "потяжелее" - Lord of the Lost. Эта готик-индастриал-метал-группа на сей раз споет Европе о "крови и блеске".

Рижанам Lord of the Lost хорошо знакомы. Впервые в Риге они выступили в 2016 году, а после - в 2019-м и 2022-м - разогревали Iron Maden.

Немцы Lord of the Lost примечательны тем, что захватывают внимание зрителя с первых секунд. Каждая песня, каждое движение, каждый взгляд во время живых выступлений - это шоу, которое сводит с ума фанатов и подогревает интерес среди скептиков. Lord of the Lost выделяются на фоне своих коллег не только безупречным стилем и качеством музыки, но и умением работать с публикой.