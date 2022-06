Сет-лист концерта был невероятно грамотно составлен: песни из последнего альбома Senjutsu, а это большинство военных маршей, умело переплетались с красивейшими балладами, экспериментальными вставками, а в качестве особого угощения подавались долгожданные хиты, которые пел весь зрительный зал - Fear Of The Dark, Hallowed Be Thy Name, Number Of The Beast и Aces High.