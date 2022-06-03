2 июня в "Арена Рига" с грандиозным шоу впервые выступили британские легенды хеви-метала - Iron Maiden. После пандемии коронавируса, новостей о войне в Украине анонс этого концерта казался чем-то фантастическим. Но настал день X, и латвийские металхэды смогли лицезреть шоу, которое называют одним из самых зрелищных в истории этого коллектива.

Брюс Дикинсон ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

2 июня в Риге зрители увидели поистине настоящих Iron Maiden, которых все так любят. Это были хитовые мелодии, до боли знакомые гитарные риффы, барабанные партии, зубодробительные соло, открытое пламя, салют, масштабные визуализации и уникальная ностальгическая атмосфера.

Фаны Iron Maiden в "Арена Рига" ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На шоу и правда царила особая, понятная трушному металлисту атмосфера. Со своеобразным шармом, который задал после первой песни солист Iron Maiden Брюс Дикинсон, обратившись к зрителям. Он заметил, что это время без концертов было чертовски долгим, и подчеркнул, что сегодня здесь, в Риге, собрались почитатели и фанаты группы из разных уголков мира. Брюс уточнил, что совершенно неважно, какого ты пола или национальности - сейчас здесь все являются одной семьей.

Брюс Дикинсон ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С такой подачей, настроем, детальным подходом к сценографии кумиры миллионов прозвучали невероятно мощно. На концерте были все необходимые элементы для настоящего метал-шоу: улетные соло, бешеный ритм, выкрики толпы, пение хором, слэм, мошпит и сотни рук, устремленных в сторону сцены, сложенных в виде культового жеста металлистов и рокеров - "козы".

Фаны Iron Maiden в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ну и куда же без символа группы Iron Maiden - Эдди! Он тоже появлялся на сцене несколько раз - как сам, так и на экране. К примеру, в образе персонажа фильма "Храброе сердце" Уильяма Уоллеса с лицом, раскрашенным в цвета шотландского национального флага, и с мечом в правой руке.

Эдди на концерте Iron Maiden ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сет-лист концерта был невероятно грамотно составлен: песни из последнего альбома Senjutsu, а это большинство военных маршей, умело переплетались с красивейшими балладами, экспериментальными вставками, а в качестве особого угощения подавались долгожданные хиты, которые пел весь зрительный зал - Fear Of The Dark, Hallowed Be Thy Name, Number Of The Beast и Aces High.

Фаны на концерте Iron Maiden ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Кстати, во во время исполнения композиции The Trooper, ставшей одной из визитных карточек Iron Maiden, Брюс Дикинсон поднял флаг Латвии. Толпа одобряюще взревела в ответ!

Зрители на концерте Iron Maiden в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В финале шоу, на десерт, зазвучала песня, ожидаемая многими - Run To The Hills.

Наблюдая за Iron Maiden, невозможно поверить, что коллективу уже 47 лет! Да, это действительно случилось - в Латвии выступили одни из праотцов метал-музыки. Остается только надеяться, что это был не последний тур легенд мирового хеви-метала.

Stay brutal \m/

Галерея: Iron Maiden в Риге