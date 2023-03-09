В этом месяце российский телеведущий, шоумен и юморист Максим Галкин отправился на гастроли в США.
Галкин выступил в Санкт-Петербурге. Правда, в другом!
Галерея: Максим Галкин в Юрмале
В преддверии женского праздника артист выступил в Санкт-Петербурге в штате Флорида. В соцсетях Максим Галкин очень порадовался теплому приему американской публики:
"Спасибо, мои дорогие зрители в Санкт-Петербурге, штат Флорида! Это была невероятно теплая встреча!"
Напомним, у артиста очень плотный гастрольный график, концертный тур продлится до конца месяца. Вероятно, что со своей семьей он сможет встретиться только в апреле, ведь как раз 15 апреля его супруга Алла Пугачева отмечает 74-летие.
На данный момент семейство проживает в Израиле. Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на выступлении Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве.
"Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее?! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был. Мы получили огромное удовольствие", - призналась Примадонна.
Кстати, 5 марта Алла Борисовна по старой доброй традиции "разрешила весну". Limon.ee пишет, что певица связалась с поклонниками по видеосвязи и поблагодарила их за внимание.
Ранее Лайма Вайкуле рассказала о времени, проведенном вместе с Пугачевой и Галкиным в Израиле: "Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт... У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут", - сказала певица.
Вайкуле уже вернулась в Юрмалу и готовится к собственному музыкальному фестивалю, который состоится этим летом. Как известно, Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.
Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".
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