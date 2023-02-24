23 февраля латвийская певица Лайма Вайкуле выступила в Тель-Авиве. В Сеть попал ролик, на котором видно, что концерт посетили Алла Пугачева и Максим Галкин. Но оказалось, что знаменитость встретилась в Израиле и с российской журналисткой Ксенией Собчак.
Видео, фото ⟩ Вайкуле встретила Галкина и Пугачеву, а также поговорила с Собчак
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве, где они сами и проживают. У них были места в первом ряду.
Зрители встретили звезд овациями и буквально не давали присесть. Поклонники подарили супругам цветы, аплодировали им и кричали "Браво!".
Кроме этого, в Сети доступны кадры встречи Лаймы Вайкуле с Ксенией Собчак.
Судя по тегу, она произошла в Тель-Авиве. Уже появились предположения, что журналистка записала с латвийской звездой очередной выпуск для своего YouTube-канала.
68-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле накануне прибыла в Израиль, где у нее запланированы концерты.
Ранее Лайма Вайкуле была сфотографирована у выхода из VIP-терминала в аэропорту имени Бен-Гуриона. На снимке она позирует с широкой улыбкой на лице в просторной и удобной одежде. До этого певица анонсировала, что 23 февраля она выступит в Тель-Авиве, 24 февраля в Хайфе, а 25-го - в Ашдоде.
Напомним, Лайма Вайкуле в преддверии своего концерта в Израиле дала интервью программе "Культурник". Она рассказала о том, с какой программой приедет, и упомянула свою подругу Аллу Пугачеву. Знаменитость призналась, что споет песню Андрея Макаревича "Он был старше ее".
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