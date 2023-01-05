4 января российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин выступил в Дубае. В Сеть попало видео, на котором артист отмечает, что не может оставаться нейтральным и громко произносит со сцены: "Героям слава!".
Видео ⟩ Максим Галкин со сцены в Дубае произнес: "Героям слава!"
Артист выступил на площадке Dubai Opera 4 января. В Сеть попал фрагмент выступления. На нем Максим рассказывает, что его попросили быть нейтральным и проводить не митинг, а концерт.
"Как я могу быть нейтральным?" - саркастически заметил он.
После из зала донеслись лозунги в поддержку Украины. Тогда артист их подхватил и громко сказал в микрофон: "Героям слава!".
Видео: Максим Галкин в Дубае
"Спасибо, дорогие мои зрители в Дубае! Это было очень радушно и мощно!" - написал Максим под видео.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил "Героям слава!" на лозунг "Слава Украине!" от поклонника. Этот ролик вызвал возмущение у российских политиков.
Днем 3 января Меладзе отреагировал на критику политиков в своем Instagram: "Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя.
Так уж вышло, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди.
Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".
Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" поблагодарила канал за то, что он, как и она, много лет говорил правду и не менял свою позицию. Она отметила его необходимость в Латвии.
Также Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Пугачеву героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева". Сейчас Примадонна находится в Израиле, где ее чтят.
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