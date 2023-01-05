Видео ⟩ Максим Галкин со сцены в Дубае произнес: "Героям слава!"

Так уж вышло, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди.

Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".

Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" поблагодарила канал за то, что он, как и она, много лет говорил правду и не менял свою позицию. Она отметила его необходимость в Латвии.

Также Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Пугачеву героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева". Сейчас Примадонна находится в Израиле, где ее чтят.