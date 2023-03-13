ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank

В то же время акционеры Baltic International Bank заявили, что не согласны с решением FKTK.

Представители банка подчеркнули, что Baltic International Bank находится в хорошем финансовом состоянии и способен рассчитаться со всеми клиентами, не прибегая к использованию государственных денежных средств.

"Для того, чтобы продолжать работу в качестве кредитного учреждения и обеспечить рабочие места для более 200 сотрудников, проживающих в Латвии, акционеры Baltic International Bank SE готовы совместно с регулирующими учреждениями искать решение, которое не предусматривает аннулирования лицензии, а направлено на дальнейшее укрепление капитала и продолжение деятельности Банка", - сообщили в банке, добавив, что его руководство уже на протяжении длительного времени тесно сотрудничает с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), а регулирующие учреждения тщательно контролируют работу банка.

На конец сентября 2022 года размер капитала и резервов Baltic International Bank составлял 33,519 млн евро, что на 8,3% меньше, чем на конец 2021 года.

В 2021 году Baltic International Bank работал с аудированными убытками в размере 5,091 млн евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2020 году. На 31 декабря 2021 года активы банка составили 210,771 млн евро, что на 3,1%, или 6,675 млн евро меньше, чем на конец 2020 года.

Крупнейшими акционерами банка на конец сентября 2022 года были Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%). По размеру активов Baltic International Bank был 10-м крупнейшим банком в Латвии на конец 2021 года.