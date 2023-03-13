Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию Baltic International Bank, который непосредственно контролируется Банком Латвии, сообщили представители Банка Латвии.
ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank
Решение было принято в пятницу, 10 марта, но вступило в силу в субботу, 11 марта.
Решение ЕЦБ было принято по предложению Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая с этого года присоединена к Банку Латвии.
С учетом решения ЕЦБ Банк Латвии подготовит и подаст в суд заявление о начале процесса ликвидации Baltic International Bank и назначении ликвидатора.
Банк Латвии обращает внимание на то, что с 1 января FKTK интегрирован в Банк Латвии, и в соответствии с переходными положениями Закона о Банке Латвии Latvijas Banka является правопреемником прав и обязательства.
Уже сообщалось, что 12 декабря прошлого года FKTK приняла решение приостановить предоставление финансовых услуг Baltic International Bank. FKTK признала Baltic International Bank SE финансовым учреждением, которое находится или будет находиться в состоянии финансовых трудностей (по-английски - failing or likely to fail) и приняла решение не применять меры по урегулированию его деятельности, т.е. не осуществлять меры по стабилизации деятельности банка.
Решение FKTK о признании Baltic International Bank SE финансовым учреждением, которое находится или будет находиться в состоянии финансовых трудностей, основано на долгосрочной неспособности банка реализовать жизнеспособную бизнес-стратегию. Существующая стратегия не соответствует возможностям банка и неосуществима, поэтому банк продолжительное время не был в состоянии обеспечить рентабельную бизнес-модель. Банк также имеет серьезные недостатки во внутреннем управлении, в том числе в области предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.
В то же время акционеры Baltic International Bank заявили, что не согласны с решением FKTK.
Представители банка подчеркнули, что Baltic International Bank находится в хорошем финансовом состоянии и способен рассчитаться со всеми клиентами, не прибегая к использованию государственных денежных средств.
"Для того, чтобы продолжать работу в качестве кредитного учреждения и обеспечить рабочие места для более 200 сотрудников, проживающих в Латвии, акционеры Baltic International Bank SE готовы совместно с регулирующими учреждениями искать решение, которое не предусматривает аннулирования лицензии, а направлено на дальнейшее укрепление капитала и продолжение деятельности Банка", - сообщили в банке, добавив, что его руководство уже на протяжении длительного времени тесно сотрудничает с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), а регулирующие учреждения тщательно контролируют работу банка.
На конец сентября 2022 года размер капитала и резервов Baltic International Bank составлял 33,519 млн евро, что на 8,3% меньше, чем на конец 2021 года.
В 2021 году Baltic International Bank работал с аудированными убытками в размере 5,091 млн евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2020 году. На 31 декабря 2021 года активы банка составили 210,771 млн евро, что на 3,1%, или 6,675 млн евро меньше, чем на конец 2020 года.
Крупнейшими акционерами банка на конец сентября 2022 года были Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%). По размеру активов Baltic International Bank был 10-м крупнейшим банком в Латвии на конец 2021 года.
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