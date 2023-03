ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank

Уже сообщалось, что 12 декабря прошлого года FKTK приняла решение приостановить предоставление финансовых услуг Baltic International Bank. FKTK признала Baltic International Bank SE финансовым учреждением, которое находится или будет находиться в состоянии финансовых трудностей (по-английски - failing or likely to fail) и приняла решение не применять меры по урегулированию его деятельности, т.е. не осуществлять меры по стабилизации деятельности банка.