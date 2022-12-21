В настоящий момент у Baltic International Bank SE (BIB) имеется достаточный объем капитала, и банк готов работать и дальше, в случае необходимости привлекая новый капитал и новых акционеров, сообщили RUS TVNET представители BIB.
BIB против: в закрывшемся банке сообщили, что не согласны с решением FKTK
Представители банка подчеркнули, что BIB находится в хорошем финансовом состоянии и способен рассчитаться со всеми клиентами, не прибегая к использованию государственных денежных средств.
"Для того, чтобы продолжать работу в качестве кредитного учреждения и обеспечить рабочие места для более 200 сотрудников, проживающих в Латвии, акционеры Baltic International Bank SE готовы совместно с регулирующими учреждениями искать решение, которое не предусматривает аннулирования лицензии, а направлено на дальнейшее укрепление капитала и продолжение деятельности Банка", - сообщили в банке, добавив, что его руководство уже на протяжении длительного времени тесно сотрудничает с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), а регулирующие учреждения тщательно контролируют работу банка.
"Это означает, что на данном этапе все важнейшие решения принимались при непосредственном присутствии представителей FKTK, с их одобрения. Состоявшаяся в ноябре 2021 года эмиссия акций, имеющая целью привлечение капитала, и дальнейшие меры по укреплению капитала не были исключением".
Представители банка сообщали, что в процессе привлечения новых акционеров не только самостоятельно проверяли физических лиц и компании, но и полагались на проверки, проведенные регулирующими и надзорными учреждениями Латвии, Швейцарии, США и других стран. Одна из главных причин привлечения именно этих акционеров - то, что одному из них с 2021 года уже принадлежит предприятие, которому FKTK выдала лицензию в Латвии, т.е. инвестор уже подвергался тщательной проверке.
"Второй важный фактор - это широко известный факт, что капитал сконцентрирован в странах Ближнего Востока, Америке, развитых европейских странах и Китае, - сообщили в банке. - С этим приходится считаться при привлечении иностранных инвестиций. Инвесторы вкладывают не только денежные средства, но и свои направленные на развитие банка знания, компетенции и идеи".
По данным банка, FKTK также одобрила выдвинутого новыми акционерами члена совета, являющегося руководящим сотрудником, проработавшим много лет в Центральном банке Австрии, и кандидатом на пост председателя совета Baltic International Bank SE. Еще один выдвинутый новыми акционерами член совета является гражданином США с обширным опытом работы в Конгрессе США и находился в процессе одобрения.
В результате проведенных Банком двух выпусков акций был привлечен капитал в общей сумме 20 миллионов евро. Во вложении капитала участвовали также инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, которые публично заявили о себе на пресс-конференциях и интервью для представителей латвийских средств массовой информации. Акционеры выработали совместное общее видение развития Банка и дальнейших шагов по привлечению капитала с целью создания крупного международного банка, имеющего корни в Риге, и с фокусом кредитования в Латвии.
Что дальше?
В BIB уверили, что в течение последних лет в сотрудничестве с международными аудиторскими компаниями Deloitte Latvia и Ernst & Young Baltic было разработано множество сценариев развития банка. Стратегии развития Банка предусматривали ребрендинг и репозиционирование Банка, а также расширение спектра услуг для латвийских предприятий, в особенности для тех, которые свою деятельность развивают на зарубежных рынках и сталкиваются с рядом проблем в сфере доступности банковских услуг.
Как сообщили представители банка, Baltic International Bank SE является важным участником экономики Латвии. По данным Forbes в 2021 году BIB занимал 19-е место в Балтии по объему активов, вкладов и показателям достаточности капитала.
Специальное требование по ликвидности Банка составляет 50,2%, коэффициент покрытия ликвидности составляет 141%, что существенно превышает установленные FKTK минимальные требования для банка, который ведет активную деятельность.
Представители банка сообщили, что убеждены в том, что, справившись с возникшими трудностями, BIB сможет восстановить свои позиции в финансовой системе Латвии и продолжать свою деятельность в сфере кредитования экономики Латвии.
Что случилось?
С 13 декабря Государственное агентство социального страхования (VSAA) прекратило перечисление пенсий и пособий на счета клиентов Baltic International Bank, так как деятельность этого банка приостановлена, сообщалось на сайте учреждения.
Программа De Facto выяснила, что акционеры банка, который был закрыт банковским регулятором и подвергся обыску полиции, не представили документы, подтверждающие происхождение денег новых вкладчиков банка. Это стало одной из причин, по которой FKTK и Европейский центральный банк не одобрили смену собственников банка.
Однако происхождение денег было не единственным фактором, приведшим к тому, что FKTK на экстренном заседании в понедельник, 12 декабря, решила закрыть банк. BIB долгое время не был прибыльным, а его система контроля транзакций не соответствовала закону, пояснила председатель FKTK Санта Пургайле.
В свою очередь, обыск сотрудниками Госполиции путем взлома входной двери в банке, а также в домах сотрудников сразу после решения регулятора был связан с расследованием возможного отмывания денег.
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