BIB против: в закрывшемся банке сообщили, что не согласны с решением FKTK

"Второй важный фактор - это широко известный факт, что капитал сконцентрирован в странах Ближнего Востока, Америке, развитых европейских странах и Китае, - сообщили в банке. - С этим приходится считаться при привлечении иностранных инвестиций. Инвесторы вкладывают не только денежные средства, но и свои направленные на развитие банка знания, компетенции и идеи".

По данным банка, FKTK также одобрила выдвинутого новыми акционерами члена совета, являющегося руководящим сотрудником, проработавшим много лет в Центральном банке Австрии, и кандидатом на пост председателя совета Baltic International Bank SE. Еще один выдвинутый новыми акционерами член совета является гражданином США с обширным опытом работы в Конгрессе США и находился в процессе одобрения.

В результате проведенных Банком двух выпусков акций был привлечен капитал в общей сумме 20 миллионов евро. Во вложении капитала участвовали также инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, которые публично заявили о себе на пресс-конференциях и интервью для представителей латвийских средств массовой информации. Акционеры выработали совместное общее видение развития Банка и дальнейших шагов по привлечению капитала с целью создания крупного международного банка, имеющего корни в Риге, и с фокусом кредитования в Латвии.

Что дальше?