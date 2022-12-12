FKTK приостанавливает оказание финансовых услуг Baltic International Bank

Дополнительная информация будет доступна клиентам на сайте FKTK.

Ранее в марте этого года Baltic International Bank сообщал, что мажоритарные акционеры Baltic International Bank SE Валерий Белоконь и Вилорий Белоконь договорились о сделке по продаже акций с шейхом Хамадом бин Халифой бин Мухаммадом аль-Нахайяном из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в результате которой он должен был стать крупнейшим акционером банка.

Сделку планировалось завершить после получения одобрения Европейского центрального банка и FKTK.

Уже сообщалось, что в августе этого года совет FKTK оштрафовал Baltic International Bank на сумму 5325 евро в связи с тем, что банк своевременно не подал и не опубликовал годовой отчет.

В этом году Baltic International Bank за девять месяцев отработал с убытками 7,186 млн евро, что в 3,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Активы банка на 30 сентября 2022 года составили 195,29 млн евро, что на 7,1%, или 14,88 млн евро меньше, чем на конец 2021 года, когда активы банка составляли 210,171 млн евро.

На конец сентября размер капитала и резервов Baltic International Bank составлял 33,519 млн евро, что на 8,3% меньше, чем на конец 2021 года.

В прошлом году Baltic International Bank работал с аудированными убытками в размере 5,091 млн евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2020 году. На 31 декабря 2021 года активы банка составили 210,771 млн евро, что на 3,1%, или 6,675 млн евро меньше, чем на конец 2020 года.

Крупнейшими акционерами банка на конец сентября 2022 года были Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%). По размеру активов "Baltic International Bank" был 10-м крупнейшим банком в Латвии на конец 2021 года.