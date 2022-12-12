Обеспечивая стабильность финансового сектора Латвии и заботясь о защите интересов клиентов банка, Совет Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) на внеочередном заседании сегодня, 12 декабря, принял решение приостановить оказание финансовых услуг Baltic International Bank SE.
FKTK приостанавливает оказание финансовых услуг Baltic International Bank
FKTK признала Baltic International Bank SE финансовым учреждением, которое находится или будет находиться в состоянии финансовых трудностей (по-английски - failing or likely to fail) и приняла решение не применять меры по урегулированию его деятельности, т.е. не осуществлять меры по стабилизации деятельности банка.
Приостановка финансовых услуг
Решение FKTK предусматривает, что 12.12.2022 в 18:00 банк должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, включая проведение платежей клиентов.
Это означает, что с этого момента приостановлены услуги Baltic International Bank SE по обслуживанию карт, интернет-банкингу и платежам. Данное решение было принято с целью предотвращения оттока средств из банка и защиты интересов клиентов и кредиторов банка.
Обоснование решений FKTK
Решение FKTK о признании Baltic International Bank SE финансовым учреждением, которое находится или будет находиться в состоянии финансовых трудностей, основано на долгосрочной неспособности банка реализовать жизнеспособную бизнес-стратегию. Существующая стратегия не соответствует возможностям банка и неосуществима, поэтому банк продолжительное время не был в состоянии обеспечить рентабельную бизнес-модель. Банк также имеет серьезные недостатки во внутреннем управлении, в том числе в области предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.
Несмотря на все усилия FKTK достигнуть улучшений в этих сферах, банк не обеспечил соответствие своей деятельности требованиям законов и нормативных актов, регулирующих деятельность кредитных учреждений, а также продолжает существующую тенденцию работать с убытками, не сумев вернуться к прибыльности, не обеспечивает адекватную систему внутреннего контроля и не предоставляет обоснованного видения будущего.
FKTK, осуществляя надзор за кредитными учреждениями, имеющими лицензию в Латвии, постоянно оценивает бизнес-стратегию Baltic International Bank SE и ее реализацию, процедуры и проводимые мероприятия, чтобы получить представление о том, как банк обеспечивает соблюдение нормативных требований и управление рисками.
Защита вкладчиков
Согласно информации, имеющейся у FKTK, на 02.12.2022 года у Baltic International Bank SE было в общей сложности 1580 клиентов, из них у 280 клиентов остаток счета равен нулю.
В соответствии с Законом о гарантировании вкладов, государство гарантирует выплату компенсации по всем видам вкладов на сумму до 100 000 евро. По первоначальным оценкам, 1012 клиентов банка получат свои вклады в полном объеме.
FKTK позаботится о том, чтобы процесс выплаты гарантированного возмещения был максимально быстрым и удобным для клиентов, и в ближайшее время сообщит о дальнейших действиях.
Закон предусматривает, что в течение пяти рабочих дней со дня констатации FKTK неспособности банка выплачивать вклады должно быть принято решение о недоступности вкладов. Гарантированные выплаты должны начаться не позднее, чем в течение семи рабочих дней после решения о наступлении недоступности вкладов.
Дополнительная информация будет доступна клиентам на сайте FKTK.
Ранее в марте этого года Baltic International Bank сообщал, что мажоритарные акционеры Baltic International Bank SE Валерий Белоконь и Вилорий Белоконь договорились о сделке по продаже акций с шейхом Хамадом бин Халифой бин Мухаммадом аль-Нахайяном из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в результате которой он должен был стать крупнейшим акционером банка.
Сделку планировалось завершить после получения одобрения Европейского центрального банка и FKTK.
Уже сообщалось, что в августе этого года совет FKTK оштрафовал Baltic International Bank на сумму 5325 евро в связи с тем, что банк своевременно не подал и не опубликовал годовой отчет.
В этом году Baltic International Bank за девять месяцев отработал с убытками 7,186 млн евро, что в 3,6 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Активы банка на 30 сентября 2022 года составили 195,29 млн евро, что на 7,1%, или 14,88 млн евро меньше, чем на конец 2021 года, когда активы банка составляли 210,171 млн евро.
На конец сентября размер капитала и резервов Baltic International Bank составлял 33,519 млн евро, что на 8,3% меньше, чем на конец 2021 года.
В прошлом году Baltic International Bank работал с аудированными убытками в размере 5,091 млн евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2020 году. На 31 декабря 2021 года активы банка составили 210,771 млн евро, что на 3,1%, или 6,675 млн евро меньше, чем на конец 2020 года.
Крупнейшими акционерами банка на конец сентября 2022 года были Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%). По размеру активов "Baltic International Bank" был 10-м крупнейшим банком в Латвии на конец 2021 года.
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