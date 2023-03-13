В Рижском зоопарке усыпили любимца публики - манула Бьорна

"С грустью сообщаем, что мы попрощались с одной из самых маленьких, но и самых любимых посетителями Рижского зоопарка кошек - манулом Бьорном.

Бьорну исполнилось восемь лет, что для манулов не много и не мало. Однако в последние полгода у него начались проблемы со здоровьем - сначала отит, затем в процессе лечения появились неврологические осложнения, которые со временем стали более серьезными.

Они не поддавались лечению, поэтому было решено усыпить Бьорна - это было тяжелое решением для всей команды, ведь сотрудники зоопарка тоже полюбили его.

Бьорн родился 1 апреля 2014 года в зоопарке Nordens Ark в Швеции. В Рижский зоопарк он попал в декабре того же года. Какое-то время Бьорн жил с самкой-манулой, но детенышей у пары не появилось.

С 2019 года он был единственным манулом в Рижском зоопарке, но этих кошек это не смущает - они по натуре одиночки.

Пока манулы не вернутся в Рижский зоопарк, но через несколько лет экспозицию этого вида планируется снова создать в рамках Masterplan 2035", - сообщает Рижский зоопарк.