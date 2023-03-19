De Facto: Петр Авен - эмиссар Путина или обычный банкир?

Авен все понял и на следующей встрече с Путиным рассказал, что связь с администрацией Трампа создать не удалось. Путин интересовался попытками Авена и во время следующих встреч.

В 2021 году в одном из интервью российским СМИ Авен на слова, что его и Фридмана называют "эмиссарами Путина", ответил, что это "полная чушь". Они в переговорах представляют только себя.

Однако в свое время близкий советник Путина, а теперь попавший в жернова режима предприниматель Сергей Пугачев причисляет Авена к союзникам Путина, которых в случае необходимости Россия могла бы использовать для переговоров с Западом.

Авен был включен в санкционный список ЕС сразу же после вторжения России в Украину. Его собственность в Латвии заморожена. В связи с этим в феврале широкий резонанс вызвала новость, что в Огрском музее запланирована выставка фарфора из коллекции Авена.

В последний момент работники музея отказались организовывать выставку. Ее инициатор - председатель думы Эгил Хелманис (Национальное объединение) - оправдывался, что хотел выставить работы латвийских мастеров и никакие санкции нарушены бы не были, так как Авену за коллекцию бы не платили.

О том, что деньги тратили на распечатку плакатов, покраску площадок и работу сотрудников музея, Хелманис не знал.

Авен является гражданином Латвии с 2016 года. Свое гражданство он получил сомнительным способом. Это было расследовано KNAB: бюро не обнаружило никаких взяток, но констатировало особую благосклонность к Авену. В прошлом году Сейм принял поправки к закону, позволяющие лишать гражданства сторонников военных преступлений. Их в народе называют "поправками Авена". Но лишать гражданства можно только после решения учреждения безопасности. И Авен такое сообщение не получал, подтвердили передаче LTV в Министерстве внутренних дел.