Страны Евросоюза в начале недели продлили санкции против более чем полутора тысяч человек и организаций, ответственных за подрыв независимости Украины. Среди них и гражданин Латвии, миллиардер Петр Авен. Он был в числе российских олигархов, которых хотели вычеркнуть из списка, например, Венгрия и российские оппозиционные активисты. Передача De Facto Латвийского телевидения исследовала, почему Авен находится в санкционном списке.
De Facto: Петр Авен - эмиссар Путина или обычный банкир?
В таблице санкций в разделе, посвященном Авену, указано, что он является одним из самых близких к Владимиру Путину олигархов. Дружба между ними зародилась в начале 90-х. Затем, будучи министром внешнеэкономических связей России в реформаторском правительстве, Авен помогал Путину, работавшему в мэрии Санкт-Петербурга, в начатом против него расследовании.
Санкционный документ относится к расследованию, проведенному политиком Мариной Салье в 1992 году. После ее смерти документы дела были опубликованы в интернете. Путин в думе Санкт-Петербурга организовал экспорт древесины, металлов и ценных полезных ископаемых в обмен на продукты питания. Разрешение на эту сделку Путин просил у Авена. Однако продукты до города так и не дошли. Следственная комиссия просила Путина уволить, однако вместо этого его повысили до заместителя мэра Анатолия Собчака.
В 2007 году Петр Авен уже как один из богатейших и влиятельнейших предпринимателей России дал интервью передаче De Facto Латвийского телевидения, в котором рассказал об отношениях с Путиным.
"У меня хорошие отношения с президентом Путины, но, знаете, быть в друзьях с президентом, я думаю, просто невозможно. Когда человек занимает такую должность, все его личное в большей мере пропадает. Мы знакомы много лет - с 1991 года. Хорошо знакомы, но слово "друг" не особо адекватное. Мне очень симпатичен президент Путин", - заявил тогда Авен.
Авен принимал довольно активное участие в развитии двусторонних отношений между Россией и Латвией. Свой интерес к Латвии он всегда объяснял семейными корнями - дед Авена родился в Яунпиебалге. В интервью Авен рассказал, что у него состоялся неформальный разговор с тогдашним президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой по поводу подписания договора о границе между двумя странами.
Экс-президент встречу помнит и прокомментировала ее следующим образом: "Встреча с Авеном была. На ней он выразил заинтересованность в начале проекта в Латвии и спросил, может ли он мне чем-нибудь помочь. Я поблагодарила его за вежливость и ответила, что помощь мне не нужна".
О пограничном договоре Авен говорил и с тогдашним премьером Айгаром Калвитисом. Экс-премьер, у которого об Авене сохранились позитивные воспоминания, не стал подчеркивать его роль в пограничном договоре.
Авену вместе с другим включенным в санкционный список олигархом Михаилом Фридманом принадлежит "Альфа-Банк". Это единственный частный банк среди крупнейших российских банков.
В санкционных документах отмечается, что Авен и Фридман в последние годы были вовлечены в попытки Кремля отменить направленные против России санкции.
Например, во время расследования о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году был допрошен и Авен. Он в 2018 году рассказывал, что является одним из примерно 50 богатейших российских бизнесменов, которые регулярно встречаются в Кремле с Путиным, говорится в публично доступном сообщении.
Авен встречался с Путиным раз в квартал и понял, что рекомендации или критика Путина - это "непрямые указания". В конце 2016 года Путин лично предупредил Авена, что США могут ввести против него и "Альфа-Банка" санкции. Путин говорил и о том, что правительству России сложно общаться со свежеизбранной администрацией Дональда Трампа.
"Авен сказал Путину, что он предпримет шаги, чтобы защитить себя и акционеров "Альфа-Банка" от возможных санкций, и одним из этих шагов будет попытка связаться с создающейся администрацией, чтобы установить канал связи. По словам Авена, хотя Путин не дал ему прямого указания связаться с командой Трампа, Авен понял, что Путин ожидает от него попыток ответить на его опасения", - упоминалось в сообщении департамента юстиции США.
Авен действовал. Он поговорил с бывшим дипломатом Ричардом Бертом, который работал в "Альфа-Банке", чтобы тот помог наладить контакт между Кремлем и администрацией Трампа. Берту просьба Авена показалась необычной, но он поговорил со знакомым Дмитрием Саймсом, который, в свою очередь, был знаком с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Саймсу создание канала связи между Путиным и администрацией Трампа не показалось хорошей идеей, принимая во внимание скандал со вмешательством России в выборы президента США.
Берт рассказал об этом по электронной почте Авену, назвав просьбу Авена "Проектом А". Эта переписка включена в сообщение департамента юстиции США.
Авен все понял и на следующей встрече с Путиным рассказал, что связь с администрацией Трампа создать не удалось. Путин интересовался попытками Авена и во время следующих встреч.
В 2021 году в одном из интервью российским СМИ Авен на слова, что его и Фридмана называют "эмиссарами Путина", ответил, что это "полная чушь". Они в переговорах представляют только себя.
Однако в свое время близкий советник Путина, а теперь попавший в жернова режима предприниматель Сергей Пугачев причисляет Авена к союзникам Путина, которых в случае необходимости Россия могла бы использовать для переговоров с Западом.
Авен был включен в санкционный список ЕС сразу же после вторжения России в Украину. Его собственность в Латвии заморожена. В связи с этим в феврале широкий резонанс вызвала новость, что в Огрском музее запланирована выставка фарфора из коллекции Авена.
В последний момент работники музея отказались организовывать выставку. Ее инициатор - председатель думы Эгил Хелманис (Национальное объединение) - оправдывался, что хотел выставить работы латвийских мастеров и никакие санкции нарушены бы не были, так как Авену за коллекцию бы не платили.
О том, что деньги тратили на распечатку плакатов, покраску площадок и работу сотрудников музея, Хелманис не знал.
Авен является гражданином Латвии с 2016 года. Свое гражданство он получил сомнительным способом. Это было расследовано KNAB: бюро не обнаружило никаких взяток, но констатировало особую благосклонность к Авену. В прошлом году Сейм принял поправки к закону, позволяющие лишать гражданства сторонников военных преступлений. Их в народе называют "поправками Авена". Но лишать гражданства можно только после решения учреждения безопасности. И Авен такое сообщение не получал, подтвердили передаче LTV в Министерстве внутренних дел.
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