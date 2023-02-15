Стало известно, кто купил вертолет Петра Авена

Принимая во внимание, что гражданин Латвии Авен включен в черный список Евросоюза в связи с начатой Россией войной, Агентство гражданской авиации не позволяло вертолету Bell 429 летать. После введения санкций он стоял на территории аэропорта "Рига".

Купленный в свое время за 7,5 миллиона долларов вертолет Авену через посредника - компанию Country Heli - принадлежал напополам с предпринимателем Юрием Шефлером.

Однако у фирмы с начала войны накопился долг по налогам в размере 75 тысяч евро. Служба госдоходов решила деньги взыскать.

Поэтому осенью вертолет выставили на аукцион.

Ни судебный исполнитель, ни Служба госдоходов не раскрывали личность покупателя, ссылаясь на защиту данных.

Программа обратилась в суд с просьбой обнародовать информацию об этом аукционе, исходя из интереса общественности узнать, по какой цене был продан вертолет,

а также, что вертолет не был приобретен лицами, связанными с Авеным, что потенциально позволяет обойти санкции.

Суд удовлетворил ходатайство, а судебный пристав-исполнитель предоставила информацию о том, что вертолет Bell 429, принадлежавший когда-то Country Heli, был продан на первом аукционе участнику торгов SPVholdings за 2 979 000 евро.

Но учитывая, что сумма облагается PVN, то общая цена составляет 3 604 590 евро.

Из имеющейся в Регистре предприятий информации следует, что реальным бенефициаром SPVholdings является литовец Артурас Ракаускас.

Он владеет сетью магазинов строительных и хозяйственных товаров Kesko Senukai Lithuania.

Судебный пристав ранее пояснил программе, что закон допускает взыскания имущества подсанкционного лица для покрытия долгов.

Полученные средства направляются на покрытие долга, при этом остаток не возвращается лицу, которое находится под санкциями, а замораживается на депозитном счете судебного пристава в Государственном казначействе.