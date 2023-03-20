Не исключено, что министр образования и науки Анда Чакша получила недостоверную информацию о возможностях спортсменов претендовать на участие в Олимпийских играх, комментируя решение о приостановке выплаты пособий спортсменам, сказал в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 президент Совета Латвийской федерации спорта (LSFP) Эйнарс Фогелис.
Возможно, министр была введена в заблуждение: президент LSFP о финансировании спортсменов
Он подчеркнул, что война в Украине не окончена и позиция многих стран, в том числе Латвии, по отношению к ней очень чёткая. Возможно, на этом фоне коллег больше беспокоят громкие заявления, после которых они начинают моделировать возможные последствия. Так прокомментировал Фогелис решение о приостановке финансирования нескольких латвийских спортсменов.
Президент LSFP напомнил, что вначале представитель Латвийского олимпийского комитета (LOK) сделал заявление о финансировании, хотя никаких предварительных консультаций со спортсменами или федерациями о том, что значит участие в национальных сборных и профессиональных турнирах, не было.
Возможно, министру предоставили недостоверную информацию о том, как квалифицироваться на Олимпиаду, например, в теннисе и велоспорте, признал Фогелис, подчеркнув, что это можно сделать только через международные рейтинги.
По мнению Фогелиса, несмотря на то, что финансирование спортсменам возвращено, вопрос в целом до сих пор не решён. Он считает, что в отрасли не хватает совместной дискуссии, где моделировалась бы общая ситуация и возможные последствия.
Глава LSFP также указал на неоднозначную позицию отдельных стран в отношении возвращения спортсменов из России и Беларуси в соревнования, напомнив, что, например, Международная федерация фехтования, которая допускает спортсменов из этих стран к участию в своих соревнованиях, возглавляется россиянами.
По его мнению, латвийские спортсмены и федерации должны использовать все свои возможности, чтобы обратиться к международным федерациям и спортсменам, выражая позицию Латвии по поводу участия россиян и белорусов в соревнованиях, стараясь обеспечить возможность соревноваться в приемлемой и приятной среде.
Президент LSFP убеждён, что в латвийской спортивной индустрии должна начаться дискуссия о позиции Латвии в отношении возможного участия в олимпийской квалификации и Олимпийских играх в Париже. Он надеется, что такое обсуждение может состояться и на генеральной ассамблее LOK, которая запланирована на ближайшее время.
Как сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) изменило свое мнение и по-прежнему будет полностью финансировать спортсменов олимпийской сборной Латвии Алёну Остапенко, Тома Скуиньша и Криста Нейланда, которые участвовали в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими спортсменами, сообщили агентству LETA в управлении коммуникаций Министерства образования и культуры.
МОН заявляет, что, оценив обстоятельства, связанные с удержанием финансовой помощи спортсменам Остапенко, Скуиньшу и Нейланду, а также выслушав мнение Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, министерство в сотрудничестве с Латвийским олимпийским комитетом (LOK) подготовило поправки к соглашению о государственной финансовой поддержке спортсменов. Поправки с сегодняшнего дня призваны предотвратить удержание льгот для упомянутых спортсменов и обеспечить полный объём финансирования.
Ранее звезда латвийского тенниса Алёна Остапенко в разговоре с Women’s Tennis Blog высказалась о решении Министерства образования и науки (МОН) лишить её ежемесячной финансовой поддержки из латвийского бюджета:
"Конечно, они со мной связывались, но, честно говоря, я ни на что не могу повлиять, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть на каких-то других турнирах".
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