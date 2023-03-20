Возможно, министр была введена в заблуждение: президент LSFP о финансировании спортсменов

По его мнению, латвийские спортсмены и федерации должны использовать все свои возможности, чтобы обратиться к международным федерациям и спортсменам, выражая позицию Латвии по поводу участия россиян и белорусов в соревнованиях, стараясь обеспечить возможность соревноваться в приемлемой и приятной среде.

Президент LSFP убеждён, что в латвийской спортивной индустрии должна начаться дискуссия о позиции Латвии в отношении возможного участия в олимпийской квалификации и Олимпийских играх в Париже. Он надеется, что такое обсуждение может состояться и на генеральной ассамблее LOK, которая запланирована на ближайшее время.

Как сообщалось, Министерство образования и науки (МОН) изменило свое мнение и по-прежнему будет полностью финансировать спортсменов олимпийской сборной Латвии Алёну Остапенко, Тома Скуиньша и Криста Нейланда, которые участвовали в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими спортсменами, сообщили агентству LETA в управлении коммуникаций Министерства образования и культуры.

МОН заявляет, что, оценив обстоятельства, связанные с удержанием финансовой помощи спортсменам Остапенко, Скуиньшу и Нейланду, а также выслушав мнение Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, министерство в сотрудничестве с Латвийским олимпийским комитетом (LOK) подготовило поправки к соглашению о государственной финансовой поддержке спортсменов. Поправки с сегодняшнего дня призваны предотвратить удержание льгот для упомянутых спортсменов и обеспечить полный объём финансирования.

Ранее звезда латвийского тенниса Алёна Остапенко в разговоре с Women’s Tennis Blog высказалась о решении Министерства образования и науки (МОН) лишить её ежемесячной финансовой поддержки из латвийского бюджета:

"Конечно, они со мной связывались, но, честно говоря, я ни на что не могу повлиять, потому что не я организую турниры. Этим занимается WTA, и я не могу играть на каких-то других турнирах".