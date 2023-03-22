Руководитель Lidl Latvija: сейчас главная цель - расширение

"В настоящее время три наших магазина находятся в стадии строительства, поэтому мы можем говорить об инвестициях в несколько десятков миллионов евро в этом году", - сказал Урбаньский.

Он также подчеркнул, что период интенсивных инвестиций будет продолжаться еще довольно долго.

Глава Lidl Latvija напомнил, что Lidl начала работать в Латвии с 15 магазинами в октябре 2021 года, а на данный момент в сети 23 магазина. В Риге строятся три магазина - на улицах Калнциема, Дунтес и Спорта, которые откроются в этом году.

Отвечая на вопрос о желаемом количестве магазинов Lidl в Латвии в ближайшие пять лет, Урбаньский ответил, что точное число назвать сложно.

"В качестве аналогии могу привести опыт Литвы, где Lidl начала работать в 2016 году, и на данный момент там почти 70 магазинов. Это придает нам смелости и показывает, что здесь есть потенциал.

Но еще раз подчеркну - мы оцениваем каждый проект магазина отдельно. В настоящее время мы уже представлены во многих местах в Риге, открыли магазины в других городах Латвии и, например, уже второй магазин в Лиепае.Также мы не забываем, что в Латвии есть небольшие города, которые в то же время выполняют функции столиц местного значения. В таких городах мы тоже видим потенциал", - сказал Урбаньский.

Оборот Lidl Latvija в финансовом году, который длился с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года, составил 101,423 млн евро, а убытки - 53,365 млн евро, что в основном связано с инвестициями в строительство магазинов.