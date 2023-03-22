В настоящее время основной целью компании по розничной торговле ООО Lidl Latvija является расширение, поэтому компания все еще находится в стадии интенсивных инвестиций, сказал в интервью агентству LETA глава Lidl Latvija Мачей Урбаньский.
Руководитель Lidl Latvija: сейчас главная цель - расширение
Он не стал комментировать результаты последнего финансового года Lidl Latvija, который длился с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года, до их обнародования, но, по его словам, Lidl Latvija работала с убытками, сосредоточив внимание на инвестициях в создание новых магазинов.
"Следует понимать, что мы находимся в фазе интенсивных инвестиций, потому что каждый новый магазин - это инвестиционный проект стоимостью несколько миллионов евро. В настоящее время мы сосредоточены на росте, привлечении новых клиентов и увеличении нашей доли на рынке. Прибыль - это часть любого бизнеса, и мы постараемся ее добиться. У нас финансовый год только что закончился, перерасчеты еще будут, и поэтому я буду говорить о конкретных цифрах, но хочу подчеркнуть, что на данный момент наша цель - рост сети", - сказал Урбаньский.
Компании необходимо построить эффективную сеть магазинов, ведь большее количество магазинов позволяет более удачно структурировать затраты. "В долгосрочной перспективе мы определенно станем прибыльной компанией", - добавил Урбаньский.
При этом точную сумму планируемых инвестиций он не раскрыл, заявив, что каждый магазин требует вложений в несколько миллионов евро, а их точная сумма зависит от местонахождения магазина, степени сложности проекта, типа строительства и подобных вещей.
"В настоящее время три наших магазина находятся в стадии строительства, поэтому мы можем говорить об инвестициях в несколько десятков миллионов евро в этом году", - сказал Урбаньский.
Он также подчеркнул, что период интенсивных инвестиций будет продолжаться еще довольно долго.
Глава Lidl Latvija напомнил, что Lidl начала работать в Латвии с 15 магазинами в октябре 2021 года, а на данный момент в сети 23 магазина. В Риге строятся три магазина - на улицах Калнциема, Дунтес и Спорта, которые откроются в этом году.
Отвечая на вопрос о желаемом количестве магазинов Lidl в Латвии в ближайшие пять лет, Урбаньский ответил, что точное число назвать сложно.
"В качестве аналогии могу привести опыт Литвы, где Lidl начала работать в 2016 году, и на данный момент там почти 70 магазинов. Это придает нам смелости и показывает, что здесь есть потенциал.
Но еще раз подчеркну - мы оцениваем каждый проект магазина отдельно. В настоящее время мы уже представлены во многих местах в Риге, открыли магазины в других городах Латвии и, например, уже второй магазин в Лиепае.Также мы не забываем, что в Латвии есть небольшие города, которые в то же время выполняют функции столиц местного значения. В таких городах мы тоже видим потенциал", - сказал Урбаньский.
Оборот Lidl Latvija в финансовом году, который длился с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года, составил 101,423 млн евро, а убытки - 53,365 млн евро, что в основном связано с инвестициями в строительство магазинов.
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