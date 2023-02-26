Фото ⟩ Теперь не только еда: в Латвию приходит нижнее белье и обувь от Lidl

В ассортименте будет ряд моделей спортивной обуви, спортивные носки, нижнее белье для мужчин и головные уборы - это возможность одеться в цвета логотипа Lidl буквально с ног до головы. Этот так называемый "мерч" позволит фанам Lidl наглядно продемонстрировать свою принадлежность к фан-группе ритейлера.

В ряде европейских стран "мерчевые" товары для фанов Lidl произвели настоящий фурор на кассах, в социальных сетях и интернет-магазинах, ведь из-за их сверхлимитированного объема некоторые товары перепродавалась в интернете за суммы, которые могут исчисляться тысячами.

Поскольку серии ограниченные, Lidl не гарантирует, что все покупатели смогут приобрести желаемое:

в других европейских странах эти товары были распроданы за несколько часов, так что в Латвии их может хватить только самым азартным поклонникам Lidl.

Все магазины Lidl 27 февраля откроются в 7:30 утра.