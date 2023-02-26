С 27 февраля в латвийских Lidl впервые будут предлагаться одежда и обувь суперлимитированной серии бренда Lidl, сообщили RUS TVNET в компании. Латвийских покупателей ждут коллекции с логотипом Lidl, которые произвели фурор на мировых рынках.
Фото ⟩ Теперь не только еда: в Латвию приходит нижнее белье и обувь от Lidl
В ассортименте будет ряд моделей спортивной обуви, спортивные носки, нижнее белье для мужчин и головные уборы - это возможность одеться в цвета логотипа Lidl буквально с ног до головы. Этот так называемый "мерч" позволит фанам Lidl наглядно продемонстрировать свою принадлежность к фан-группе ритейлера.
В ряде европейских стран "мерчевые" товары для фанов Lidl произвели настоящий фурор на кассах, в социальных сетях и интернет-магазинах, ведь из-за их сверхлимитированного объема некоторые товары перепродавалась в интернете за суммы, которые могут исчисляться тысячами.
Поскольку серии ограниченные, Lidl не гарантирует, что все покупатели смогут приобрести желаемое:
в других европейских странах эти товары были распроданы за несколько часов, так что в Латвии их может хватить только самым азартным поклонникам Lidl.
Все магазины Lidl 27 февраля откроются в 7:30 утра.
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