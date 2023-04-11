В трехдневной забастовке готовы принять участие 26 тысяч педагогов

Планируется, что в шествии примут участие около 7,5 тысяч педагогов. Окончательное число сторонников еще не уточняется, поскольку до пятницы, 14 апреля, есть возможность подать заявку на участие в шествии.

Руководитель LIZDA Инга Ванага пояснила, что решение организовать трехдневную забастовку принято с учетом того, что не выполнено соглашение о графике повышения оплаты труда педагогов и сбалансировании рабочей нагрузки.

Отвечая на вопрос, есть ли возможности избежать забастовки, Ванага заявила, что предотвратить забастовку могут сами политики.

"Политики должны выполнять свои обещания, мы не приемлем безответственности", - подчеркнула она.

Как сообщалось, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку всех латвийских педагогов. Профсоюз больше не готов к переговорам с политиками. Педагоги недовольны тем, что правительство не выполнило данные им ранее обещания о повышении зарплат и выравнивании нагрузки. LIZDA уточнит количество участников как акции протеста, так и забастовки до даты ее начала.

На данный момент планируется, что в понедельник, 24 апреля, участники протеста начнут шествие от Дома профсоюзов на улице Бруниниеку, остановятся у здания правительства, Министерства образования и науки, Сейма, а закончится шествие митингом на Домской площади, где планируется выступления с речью. Однако маршрут шествия может быть изменен после согласования с ответственными учреждениями, добавила Ванага.

LIZDA обратился к спикеру Сейма Эдварду Смилтенсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру образования и науки Анде Чакше, министру финансов Арвилу Ашераденсу и председателю комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агите Зарине-Стуре, приглашая их прийти 24 апреля на Домскую площадь, которая является конечным пунктом шествия, чтобы выcлушать представителей профсоюзных и отраслевых организаций.

В случае неявки должностных лиц LIZDA рассмотрит возможность потребовать отставки Кабинета министров.