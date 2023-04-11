Профсоюз: Забастовку учителей могут предотвратить политики

Отвечая на вопрос, есть ли возможности избежать забастовки, Ванага заявила, что предотвратить забастовку могут сами политики.

"Политики должны выполнять свои обещания, мы не приемлем безответственности", - подчеркнула она.

LIZDA предупреждает, что шествие будет организовано даже в случае полного выполнения соглашения, достигнутого в переговорах о забастовке, ведь цель шествия - потребовать уважительного и ответственного отношения к образованию и науке, а также ответственности должностных лиц за соблюдение действующих правовых актов. Ожидается, что в марше примут участие около 7,5 тысяч педагогов.

LIZDA обратился к спикеру Сейма Эдварду Смилтенсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министру образования и науки Анде Чакше, министру финансов Арвилу Ашераденсу и председателю комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агите Зарине-Стуре, приглашая их прийти 24 апреля на Домскую площадь, которая является конечным пунктом шествия, чтобы выслушать представителей профсоюзных и отраслевых организаций.

Как сообщалось, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку всех латвийских педагогов. Профсоюз больше не готов к переговорам с политиками. Педагоги недовольны тем, что правительство не выполнило данные им ранее обещания о повышении зарплат и выравнивании нагрузки. LIZDA уточнит количество участников как акции протеста, так и забастовки до даты ее начала.

На данный момент планируется, что в понедельник, 24 апреля, участники протеста начнут шествие от Дома профсоюзов на улице Бруниниеку, остановятся у здания правительства, Министерства образования и науки, Сейма, а закончится шествие митингом на Домской площади, где планируется выступления с речью. Однако маршрут шествия может быть изменен после согласования с ответственными учреждениями, добавила Ванага.