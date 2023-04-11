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Министр: у разработчиков СПГ-терминала в Скулте не будет финансовых гарантий от нас

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр климата и энергетики Раймонд Чударс.
Министр климата и энергетики Раймонд Чударс. Фото: Valsts kanceleja

Правительство не будет предоставлять никаких финансовых гарантий разработчикам проекта терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте, заявил во вторник на пресс-конференции после заседания правительства министр климата и энергетики Раймонд Чударс.

В то же время министр сказал, что терминал может быть построен, если разработчики завершат оценку воздействия на окружающую среду и реализуют проект на коммерческой основе.

Чударс подчеркнул, что Министерство климата и энергетики получило от правительства мандат на продолжение переговоров с Эстонией о совместном использовании СПГ-терминала в Палдиски.

По сравнению с началом прошлого года, когда, по словам министра, правительство приняло ряд решений в стрессовых условиях, инфраструктура поставок СПГ в регионе значительно расширилась.

Более того, потребление природного газа теперь на 30% меньше, чем мощность поставок существующих терминалов.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года Сейм принял законопроект, который предусматривал для СПГ-терминала в Скулте статус объекта национальных интересов, но не предусматривал государственных гарантий поставок газа через него. Компания Skulte LNG Terminal нашла стратегического инвестора и подала правительству предложения о предпочтительных формах сотрудничества, но в конце февраля правительство отклонило эти условия.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш тогда заявил, что правительство не отказалось от позиции, что Латвии необходим собственный терминал, однако оно отклонило предложения потенциального инвестора, так в них содержались слишком высокие требования к государству.

Министерству климата и энергетики поручено продолжить работу над возможностями строительства терминала, в том числе с привлечением государственных компаний.

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