Иван Ургант вернется на Первый канал

Представители СМИ поспешили расспросить Урганта о его возвращении на Первый канал. Сообщается, что он не стал отпираться от вопросов и ответил на догадки утвердительно: "Конечно, вернусь".

Правда, ведущий не сказал, когда зрители увидят в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Пока телевизионная карьера Ивана на паузе, он взялся за продвижение музыкальной. Шоумен более 10 лет выступает как певец под псевдонимом Гриша Ургант.

Ранее СМИ сообщили, что российский шоумен уже около года не появляется на светских мероприятиях. Недавно стало известно, что он выступит в Турции вместе с группой "Би-2".

Напомним, 24 февраля 2022 года Иван Ургант, как и многие другие знаменитости, поставил в соцсетях черный квадрат со словами: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ", а 25 февраля на Первом канале был отменен выпуск шоу "Вечерний Ургант". Руководство канала сообщило, что приняло решение ограничить развлекательный контент.