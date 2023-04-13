Скандал с музеем в Огре: дума обратилась в KNAB

KNAB подтвердило, что 6 апреля получило заявление самоуправления и проводит оценку указанных в заявлении фактов.

Конфликт между самоуправлением и находящимся в его ведении музеем начался после того, как сотрудники музея выступили против плана председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса о проведении в музее выставки фарфора из частной коллекции находящегося под санкциями российского олигарха Петра Авена, после чего руководство думы не согласовало план выставок и не повысило заработную плату работникам музея, а также в музее начались проверки, объясняемые запланированной ранее реорганизацией краевых музеев.

Самоуправление Огрского края сообщает, что в ходе проверок в Огрском музее истории и искусства было констатировано возможное нарушение закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц", поскольку

некий сотрудник музея неоднократно принимал решения и издавал приказы, в том числе об оценке работы и премировании в отношении своего родственника.