“Надоело быть для всех секс-учителем”: экс-политик Путнис о жизни в Берлине

В 2020 году бывший политик, один из основателей партии "Прогрессивных" Роберт Путнис переехал в Берлин со своим супругом Дмитрием. Время от времени Путнис публиковал фотографии, на которых он изображен вместе со своим любимым мужчиной. Но в январе Путнис объявил о разводе с Дмитрием.
Разве это не тот случай, когда только уехав из Латвии, вы смогли открыто выражать свою идентичность и получать от этого удовольствие?
Моя сексуальность всегда была важной частью моей жизни. Живя в Латвии, я не мог по-настоящему ощутить это. Я не чувствовал себя свободным. У меня был конфликт с теми, кто пытался меня пристыдить, но я не знаю, чего стыдиться - моя сексуальность такая, какая она есть.
Моя сексуальность была главной причиной того, что меня трижды выгоняли из страны и из латвийского общества.
Берлин с его секс-позитивностью - позитивным отношением к сексу не только в гей-сообществе, но и в более широком контексте, также в гетеросексуальной среде, а также открытостью людей стал исцеляющим и сильным опытом, когда я покинул Латвию в 2020 году, это мне очень помогло.
Ты называешь себя мастером БДСМ (мастер садомазохистского секса в контролируемом доминировании и подчиненном сексе, разыгрывая отношения хозяин-раб). Это твоя роль в сексуальных играх и фантазиях. Но увидеть и записаться к тебе на сеанс можно только на сайте Only fans - за деньги.
Мне надоело быть доступным для всех в качестве секс-учителя. Мне интересно встретить людей, с которыми я могу расти в этом опыте, или людей, которые готовы подписаться на мою роль доминанта.
И это то, что делает фильтр OnlyFans с деньгами. Если человек действительно готов платить и бронировать со мной время, значит, у нас будет опыт, который будет интересен нам обоим. По крайней мере, я получу компенсацию за время и энергию, которые я в него вложил. Это также создает внутреннее чувство равновесия - не то чтобы я все время даю, даю, даю…
Кстати, мой первый БДСМ подвал и опыт был в Риге. Потому что на Ригу жаловаться не стоит - за стенами много чего есть, если поискать. Но это и есть несвобода - вам нужно пройти за эти стены и тридцать девять дверей, пока вы не доберетесь туда...
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