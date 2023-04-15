“Надоело быть для всех секс-учителем”: экс-политик Путнис о жизни в Берлине

Разве это не тот случай, когда только уехав из Латвии, вы смогли открыто выражать свою идентичность и получать от этого удовольствие?

Моя сексуальность всегда была важной частью моей жизни. Живя в Латвии, я не мог по-настоящему ощутить это. Я не чувствовал себя свободным. У меня был конфликт с теми, кто пытался меня пристыдить, но я не знаю, чего стыдиться - моя сексуальность такая, какая она есть.

Моя сексуальность была главной причиной того, что меня трижды выгоняли из страны и из латвийского общества.

Берлин с его секс-позитивностью - позитивным отношением к сексу не только в гей-сообществе, но и в более широком контексте, также в гетеросексуальной среде, а также открытостью людей стал исцеляющим и сильным опытом, когда я покинул Латвию в 2020 году, это мне очень помогло.