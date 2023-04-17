Фото ⟩ Весенняя Пугачева, Муся Тотибадзе в Риге и домашняя Стужук

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Алла Пугачева поздравила всех с православной Пасхой!
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Noize MC был на гастролях
Евгений Чичваркин в аэропорту
Соня Стужук проводила время с младшей дочерью
Андрей Макаревич в Чехии
Ирина Шихман гуляла
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