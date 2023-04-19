Полиция Эстонии будет резко реагировать на военную символику 9 мая

Полиция Эстонии не намерена запрещать мероприятия 9 мая, связанные с поминовением погибших в годы Второй мировой войны, но попытки использования советской или российской символики будут резко пресекаться. Об этом 19 апреля заявил начальник начальник полицейского участка Ида-Харью Рогер Кумм.

"Эстонская полиция не запрещает поминовение умерших. Вы можете склонить голову и возложить цветы на кладбище, но поминки не должны использоваться для разжигания конфликтов и вражды. Полиция резко реагирует на такие символы, мы уберем символ и начнем процедуру.

Полиция призывает людей не ходить на акции, связанные с 9 мая, целью которых является создание провокаций. Если кто-то увидит нарушения или военную символику, просьба сообщить об этом в полицию", - цитирует полицейского ERR.

Представитель ДППО уточнил, что на данный момент нет ни одного зарегистрированного публичного собрания 9 мая, но если запросы поступят, они будут детально изучены на предмет возможных провокаций. Рогер Кумм добавил, что полиция может пресекать не только собрания, но и шествия, которые с ними связаны.

Ранее стало известно, что в ряде российских регионов 9 мая будут отменены традиционные парады, а вместо шествий "Бессмертного полка" МВД РФ разрешило россиянам украшать автомобили портретами своих родственников - участников Второй мировой войны.

Накануне 9 мая 2022 года сын депутата Рийгикогу попытался сточить ордена на монументе Бронзовый солдат на военном кладбище Таллинна.

После этого пророссийский активист и многолетний организатор "Бессмертного полка" Сергей Чаулин заявлял, что подобные действия провоцируют ввод российских войск в Эстонию. В феврале 2023 года Чаулин был депортирован в РФ. Второго апреля активист чудом остался жив во время покушения на Z-пропагандиста Владлена Татарского.