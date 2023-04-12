В Крыму отменили военные парады на 9 мая

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая", - написал глава оккупационной администрации в своем Telegram-канале.

Такое решение было принято из соображений безопасности, пояснил Аксенов.

Еще до этого заявления Аксенов утверждал, что российская армия не опасается возможного контрудара ВСУ и никакой "катастрофы" в таком повороте событий он не видит.

В свою очередь, назначенный Кремлем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада еще не принято и будет зависеть от позиции российского Минобороны.

Руководители Белгородской и Курской областей России, расположенных рядом с границей с Украиной, приняли решение отменить военные парады 9 мая, чтобы не "провоцировать противника" сосредоточением солдат и военной техники.