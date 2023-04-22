До сих пор неясно, кто виноват в трагической аварии, в которой погиб врач NMPD

Летом 2022 года полиция возбудила уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии на Видземском шоссе недалеко от Лаункалне, где погиб сотрудник бригады скорой медицинской помощи. Однако расследование не закрыто.

Начальник Управления полиции порядка Видземского управления Государственной полиции сообщает, что заключения экспертов задерживаются, поэтому до конца понять причину трагического происшествия невозможно.

"К сожалению, первичная автотехэкспертиза (или ее заключение) у нас неполная, поэтому сейчас мы находимся в процессе назначения дополнительной автотехэкспертизы.

Задаются конкретные вопросы, на которые должен ответить эксперт. К сожалению, в первоначальной экспертизе эксперт не ответил на интересующие нас вопросы", - говорит Дмитрий Коханов, заместитель начальника Видземского управления Государственной полиции.

Водитель грузовика начал маневр влево, чтобы въехать на территорию деревообрабатывающего предприятия. Машина бригады медиков врезалась в заднюю часть прицепа грузовика. Один из врачей скончался, второй получил серьезные травмы.

Полиции неясно, почему водитель NMPD не смог избежать столкновения с едущим впереди транспортным средством.

Пострадавшему медику и семье погибшего присуждены компенсации.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке