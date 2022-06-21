Вт, 21.06.2022
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Алексей Арестович, советник президента Украины

Видео ⟩ Столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик: погиб медик
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ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Сегодня, 21 июня, на Видземском шоссе в Лаункалнской волости Смилтенского края произошло столкновение экипажа Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и грузовика, в результате чего погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали еще два человека.

Полиция не сообщила LETA подробностей произошедшего, а также в какой именно машине находился погибший, но на фотографиях, опубликованных в соцсетях очевидцев, видно, что автомобиль NMPD в аварии очень сильно пострадал. 

Из-за ДТП во вторник вечером была перекрыта одна полоса на определенном участке трассы.

Позже NMPD сообщила в своем посте в Facebook: "Трагическая авария произошла, когда бригада NMPD перевозила в больницу в Риге пациента, нуждавшегося в неотложной помощи в связи с острым заболеванием. Один медик бригады NMPD скончался на месте аварии, еще один медик и водитель скорой помощи с травмами доставлены в больницу. Пациент в аварии не пострадал и был оперативно доставлен в больницу другой бригадой". 

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Сотрудникам службы предлагается психологическая помощь. Служба выражает глубочайшие соболезнования родным погибшего коллеги.

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