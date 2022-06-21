Видео ⟩ Столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик: погиб медик

В дорожно-транспортном происшествии пострадали еще два человека.

Полиция не сообщила LETA подробностей произошедшего, а также в какой именно машине находился погибший, но на фотографиях, опубликованных в соцсетях очевидцев, видно, что автомобиль NMPD в аварии очень сильно пострадал.

Из-за ДТП во вторник вечером была перекрыта одна полоса на определенном участке трассы.

Позже NMPD сообщила в своем посте в Facebook: "Трагическая авария произошла, когда бригада NMPD перевозила в больницу в Риге пациента, нуждавшегося в неотложной помощи в связи с острым заболеванием. Один медик бригады NMPD скончался на месте аварии, еще один медик и водитель скорой помощи с травмами доставлены в больницу. Пациент в аварии не пострадал и был оперативно доставлен в больницу другой бригадой".

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Сотрудникам службы предлагается психологическая помощь. Служба выражает глубочайшие соболезнования родным погибшего коллеги.