Авария, в которой погиб сотрудник NMPD: планируют выплатить компенсации в размере 124 788 евро

Летом прошлого года на Видземском шоссе в волости Лаункалнес Смилтенского края столкнулись экипаж NMPD и грузовик, в результате чего погиб один человек. Трагическое ДТП произошло во время транспортировки пациента в больницу в Риге, так как ему была нужна помощь в связи с острым заболеванием. Пациент в аварии не пострадал, однако на месте происшествия погиб медик бригады NMPD, а второй медик и водитель оперативного транспорта были доставлены в больницу.