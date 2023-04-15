Авария, в которой погиб сотрудник NMPD: планируют выплатить компенсации в размере 124 788 евро

Правительство 18 апреля планирует принять решение о выделении Министерству здравоохранения 124 788 евро, чтобы выплатить компенсации в связи с аварией, в которой погиб сотрудник Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), а еще один сотрудник пострадал, сообщает агентство LETA.
Летом прошлого года на Видземском шоссе в волости Лаункалнес Смилтенского края столкнулись экипаж NMPD и грузовик, в результате чего погиб один человек. Трагическое ДТП произошло во время транспортировки пациента в больницу в Риге, так как ему была нужна помощь в связи с острым заболеванием. Пациент в аварии не пострадал, однако на месте происшествия погиб медик бригады NMPD, а второй медик и водитель оперативного транспорта были доставлены в больницу.
Проект распоряжения предусматривает выделить из средств на непредвиденные случаи 124 788 евро, чтобы обеспечить выплату единоразового пособия в связи со смертью сотрудника NPMD и в связи с "нанесенными здоровью увечьями".
Родственникам погибшего сотрудника NMPD планируется выплатить единоразовую компенсацию в размере 99 215 евро, в свою очередь получившему травмы работнику планируется выплатить компенсацию в размере 25 573 евро.
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