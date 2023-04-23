Юниорская сборная Латвии крупно уступила хозяевам ЧМ-2023

На этот раз латвийские хоккеисты уступили хозяйке турнира сборной Швейцарии со счётом 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).

Швейцарцы вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи, когда отличился Ямир Ребер. На 14-й минуте Эрик Матейко восстановил равновесие на табло, но на 19-й минуте Лео Браиллард вновь вывел сборную Швейцарии вперёд.

Во втором периоде голом в ворота латвийской сборной отметился Эндо Майер, а в заключительном игровом отрезке Даниил Устинков и Лео Браиллард установили окончательный счёт на табло.

Таким образом, в трёх сыгранных матчах юниоры из Латвии не набрали ни одного очка и пропустили 17 шайб. В стартовом матче чемпионата мира сборная Латвии потерпела разгромное поражение от США - 1:7, а затем уступила Финляндии со счётом 2:5.

В понедельник, 24 апреля сборная Латвии проведёт поединок с Норвегией. Во второй подгруппе выступают Швеция, Чехия, Канада, Германия и Словакия.

В прошлом году латвийские хоккеисты завершили чемпионат мира в элитном дивизионе на 7-м месте.