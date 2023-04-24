Чичваркин и Рынска в Латвии, Лобода в Германии, а Пресняков встретил Тайсона

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто на этой неделе гостил в Латвии!
Светлана Лобода в Германии
Сексапильная Maruv
Евгений Чичваркин в Латвии
София Стужук (Левданская) проводила время с детьми. Кстати, блогер сменила фамилию в Instagram
Божена Рынска гуляла с дочерью в Юрмале
Noize MC был в Алматы
Никита Пресняков встретил Майка Тайсона
Амината гуляла среди пальм
Модель Монами Фрост делала селфи
Лева Би-2 выступал
Настя Каменских с цветами
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