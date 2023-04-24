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Чичваркин и Рынска в Латвии, Лобода в Германии, а Пресняков встретил Тайсона

rus.tvnet.lv
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Евгений Чичваркин, Никита Пресняков с боксером Майком Тайсоном и его сыном Амиром.
Евгений Чичваркин, Никита Пресняков с боксером Майком Тайсоном и его сыном Амиром. Фото: Instagram/кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто на этой неделе гостил в Латвии!

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RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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