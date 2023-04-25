Видео ⟩ Супермодель Хайди Клум позирует в откровенном наряде

Как видно, Хайди Клум выбрала такую модель платья, которая оставила открытой ее спину.

При этом, позируя перед объективом, она повернулась спиной и продемонстрировала своим подписчикам не только фигуру, но и стринги. Уже уходя от камеры модель кокетливо показала язык и улыбнулась.

Модель также разместила пикантные фото в том же золотистом платье.

Напомним, что 1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с такими известными брендами, как Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум - мать четверых детей. Второй муж Клум - Том Каулитц - участник немецкой группы Tokio Hotel.

Ранее RUS TVNET писал, что немецкая модель уже не первый раз публикует в социальных сетях видео и фото, в которых она предстает в необычном облике. Например, в одном из роликов Хайди Клум показала процесс упаковки. В это время ее супруг Том Каулитц украшает стоящую в комнате елку.