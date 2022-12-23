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Оригинально! 49-летняя Хайди Клум упаковала себя в качестве подарка для мужа

rus.tvnet.lv
Оригинально! 49-летняя Хайди Клум упаковала себя в качестве подарка для мужа
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23 декабря 49-летняя немецкая модель Хайди Клум (Heidi Klum) опубликовала в соцсетях видео с участием своего 33-летнего супруга, музыканта Тома Каулитца. В нем звезда предстала в необычном облике. 

В ролике Хайди Клум показала процесс упаковки. В это время ее супруг Том Каулитц украшает стоящую в комнате елку.

"Просто заворачиваю рождественский подарок для мужа", - написала Клум.

Напомним, немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на праздновании прошедшего Хэллоуина появилась во впечатляющем костюме и мигом стала главным событием праздника. Над образом модели работала целая команда гримеров и костюмеров.

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