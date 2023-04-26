Тариф на распределение электроэнергии может вырасти на 32%

С июня тариф оператора системы распределения электроэнергии Sadales tīkls может увеличиться в среднем на 32%, а тариф оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls увеличится на 36%, сообщили журналистам в среду, 26 апреля, представители компаний.
Представители компаний заявили, что снижение затрат Sadales tīkls стало возможным, во-первых, из-за решения Кабинета министров лишь частично включить в тариф Sadales tīkls убытки прошлых периодов, а во-вторых, в связи с падением рыночных цен на электроэнергию. В-третьих, значительно снижены тарифы на передачу, что автоматически снижает тарифы на распределение.
Под влиянием этих факторов средний рост
тарифа на распределение был снижен с первоначально запланированных 75% до 32% в пересмотренном тарифном проекте,
а повышение тарифа на передачу уменьшено с первоначально запланированных 111% до 36%.
Представители Sadales tīkls сообщили, что среднее увеличение счета за электроэнергию для однофазных объектов увеличится на 5-7 евро в месяц. Такое подключение имеют почти 90%, или 576 000 квартир. С другой стороны, для квартир с трехфазным подключением счет за электроэнергию увеличится на 12-19 евро в месяц.
Увеличение счетов для частных домов составит от 5 евро в месяц.
Около 35% из 260 000 частных домов используют однофазное подключение, и планируется, что средний счет за электроэнергию для этих объектов увеличится на 5-7 евро в месяц. Около 35% частных домов используют трехфазное подключение на 16 ампер или 20 ампер. Среднее планируемое увеличение для таких объектов составит 12-15 евро в месяц.
С другой стороны, 30% частных домов имеют трехфазное подключение на 25 ампер и более. Среднее планируемое увеличение счета за электроэнергию для этих частных домов будет от 19 евро в месяц.
Для того, чтобы максимально снизить плату за услуги по распределению, клиентам с такими подключениями рекомендуется оценить свои привычки в использовании электроэнергии и эффективность подключения. Подключения на 16 или 20 ампер вполне достаточно для большинства объектов.
С другой стороны, для бизнес-клиентов с высокой эффективностью подключения, независимо от объема подключения и потребления, увеличение платы за услуги распределения будет небольшим или, в некоторых случаях, будет даже уменьшение.
Представители Sadales tīkls отметили, что для небольшого магазина или автомастерской счет за электроэнергию может увеличиться на 2%, для офисного здания или небольшого производственного предприятия - на 7%, а для производственного предприятия счет за электроэнергию может уменьшиться на 4%.
Уточненные тарифные проекты Sadales netas и AST поданы в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK).
Планируется, что новые тарифы на передачу и распределение вступят в силу с 1 июля 2023 года.
Уже сообщалось, что в прошлом году компании разработали проекты тарифов. Тариф на передачу планировалось увеличить в 2,1 раза, тариф на распределение - в среднем на 75%.
Правительство и Сейм поручили компаниям пересмотреть тарифы. Было установлено, что компаниям не разрешается включать убытки прошлых периодов в тарифные проекты, разработанные в этом году.
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