Тариф на распределение электроэнергии может вырасти на 32%

С другой стороны, 30% частных домов имеют трехфазное подключение на 25 ампер и более. Среднее планируемое увеличение счета за электроэнергию для этих частных домов будет от 19 евро в месяц.

Для того, чтобы максимально снизить плату за услуги по распределению, клиентам с такими подключениями рекомендуется оценить свои привычки в использовании электроэнергии и эффективность подключения. Подключения на 16 или 20 ампер вполне достаточно для большинства объектов.

С другой стороны, для бизнес-клиентов с высокой эффективностью подключения, независимо от объема подключения и потребления, увеличение платы за услуги распределения будет небольшим или, в некоторых случаях, будет даже уменьшение.

Представители Sadales tīkls отметили, что для небольшого магазина или автомастерской счет за электроэнергию может увеличиться на 2%, для офисного здания или небольшого производственного предприятия - на 7%, а для производственного предприятия счет за электроэнергию может уменьшиться на 4%.

Уточненные тарифные проекты Sadales netas и AST поданы в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK).

Планируется, что новые тарифы на передачу и распределение вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Уже сообщалось, что в прошлом году компании разработали проекты тарифов. Тариф на передачу планировалось увеличить в 2,1 раза, тариф на распределение - в среднем на 75%.

Правительство и Сейм поручили компаниям пересмотреть тарифы. Было установлено, что компаниям не разрешается включать убытки прошлых периодов в тарифные проекты, разработанные в этом году.