С 1 июля следующего года значительно вырастут счета за электричество

Как информирует Sadales tīkls, общий прирост тарифа планируется в среднем в размере 75%, конкретные изменения будут зависеть от подключения и привычек потребления клиента.

Для типичного домохозяйства - жителей многоквартирных домов с потреблением в месяц около 100 киловатт - повышение тарифа, включая плату за передачу электроэнергии, включенную в тариф на распределение, будет в пределах 6-8 евро.

Следует отметить, что услуги по передаче и распределению электроэнергии составляют небольшую часть счета за электричество, поэтому общее увеличение платы за электроэнергию будет гораздо меньше.

В то же время будет изменена структура тарифов, что сделает их более простыми и устойчивыми для пользователей, а также предоставит клиентам возможность выбирать ту долю компонента фиксированного и переменного тарифов, которая соответствует их привычкам потребления.

Планируется, что новый тариф распределения вступит в силу 1 июля 2023 года. Одновременно, чтобы продвигать изменения постепенно и вместе с тем уменьшать общий рост тарифной платы Sadales tīkls представило SPRK предложение для коррекции тарифа и соответственно частичного повышения платы уже с 1 января 2023 года.

В настоящее время Sadales tīkls ожидает оценку комиссии, чтобы в случае необходимости совершенствовать предложение. Следует подчеркнуть, что предприятиям до 30 апреля 2023 года в связи с государственной поддержкой для пользователей электроэнергии плата за услуги системы распределения по-прежнему будет уменьшена в полном объеме.