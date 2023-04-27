Адвокат убитой екабпилчанки: Не верю, что Русиньш покончил с собой

Убитая Леоном Русиньшем женщина использовала все предусмотренные законом средства, чтобы защитить себя от насильника, в том числе вместе с адвокатом обращалась в генеральному прокурору, отметила в передаче "Kas notiek Latvijā?" Латвийского телевидения адвокат убитой женщины Анна Норе, добавив, что не верит, что Русиньш покончил с собой.
Норе отметила, что убитая женщина получала самые разнообразные угрозы, в том числе, что Русиньш причин вред ее детям. "В сообщениях с угрозами были указаны инициалы детей", - сказала Норе, указав, что нет оснований считать, что Русиньш эти угрозы не реализует. "У людей на месте [в Екабпилсе] шок - убийство было чрезвычайно жестоким. Убитая женщина неустанно боролась за свою жизнь".
Клиентка Норе в сентябре прошлого года писала генеральному прокурору Юрису Стукансу в надежде, что таким образом прокуроры заметят, что ситуация - аномальная, и увидят общую картину происходящего.
"Я говорила с прокурором Бутлерсом, отметив, насколько серьезно это дело, он ответил - такие любовники, они только грозят и ничего не делают", - сказала Норе.
Es runāju ar prokuroru, sakot, cik nopietna šī lieta ir, viņš atbildēja – šādi mīlnieki, viņi jau tikai draud un neko nedara, saka nogalinātās advokāte Anna Nore— Raidījums "Kas notiek Latvijā?" (@KNL_LTV1) April 26, 2023
Адвокат допускает, что Русиньша разгорячило и воодушевило чувство безнаказанности, в частности, он мог парализовать работу бывшей супруги на работе, придираться и угрожать, а "ему за это ничего не было". Кроме того, Русиньш уже ранее нападал на женщину с ножом, а также вел ее топить, подтвердила Норе.
Норе рассказала, что дважды просила провести Русиньшу психиатрическую экспертизу, однако в обоих случаях были получены отказы.
Председатель Земгальского районного суда Лига Ашмане указала, что в суд попали три дела против Леона Русиньша. Одно из них в августе прошлого года было рассмотрено в ускоренном порядке - после этого из прокуратуры пришло дело о восьми эпизодах, однако объединить дела было невозможно.
26 августа 2022 года Русиньш был признан виновным в нарушении решения о защите от насилия и приговорен к лишению свободы на 25 дней.
По второму уголовному делу, которое рассматривали 17 апреля этого года, на следующий день после убийства, суд принял решение привести обвиняемого в суд принудительно, так как он не явился на рассмотрение дела.
По третьему уголовному делу Земгальский районный суд 8 февраля приговорил обвиняемого к аресту, объявил его в обыск и остановил уголовный процесс по делу до момента, пока обвиняемый не будет найден.
Главный прокурор Земгальского районного суда Айгар Бичушс указал в ходе передачи, что убийство в Екабпилсе -
первый такой случай в его практике,
и он доказывает, что нынешний уголовно-процессуальный порядок не всегда может защитить жертву.
Госполиция ежегодно заводит несколько сотен уголовных процессов против насильников, которые не соблюдают решения о разводе.
Психолог Эвия Бурковска указала, что 25 дней в тюрьме или штраф в 500 евро не может изменить образ мышления такого насильственно ориентированного человека, каким является Леон Русиньш.
Комментируя услышанное в ходе передачи, глава МИД Эдгар Ринкевич отметил, что "много упоминаются законы, процессы и пункты. К сожалению, слишком часто исправление или улучшение системы в понимании государственной администрации до сих пор сводилось к изданию новой инструкции или постановления; процесс и процедура долгое время были важнее результата. Это должно измениться, и это не может быть сделано одним приказом или указом, а только изменением отношения. А это нелегко".
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