Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Адвокат убитой екабпилчанки: Не верю, что Русиньш покончил с собой

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Леон Русиньш
Леон Русиньш Фото: Valsts policija

Убитая Леоном Русиньшем женщина использовала все предусмотренные законом средства, чтобы защитить себя от насильника, в том числе вместе с адвокатом обращалась в генеральному прокурору, отметила в передаче "Kas notiek Latvijā?" Латвийского телевидения адвокат убитой женщины Анна Норе, добавив, что не верит, что Русиньш покончил с собой.

Норе отметила, что убитая женщина получала самые разнообразные угрозы, в том числе, что Русиньш причин вред ее детям. "В сообщениях с угрозами были указаны инициалы детей", - сказала Норе, указав, что нет оснований считать, что Русиньш эти угрозы не реализует. "У людей на месте [в Екабпилсе] шок - убийство было чрезвычайно жестоким. Убитая женщина неустанно боролась за свою жизнь".

Клиентка Норе в сентябре прошлого года писала генеральному прокурору Юрису Стукансу в надежде, что таким образом прокуроры заметят, что ситуация - аномальная, и увидят общую картину происходящего.

"Я говорила с прокурором Бутлерсом, отметив, насколько серьезно это дело, он ответил - такие любовники, они только грозят и ничего не делают", - сказала Норе.

Адвокат допускает, что Русиньша разгорячило и воодушевило чувство безнаказанности, в частности, он мог парализовать работу бывшей супруги на работе, придираться и угрожать, а "ему за это ничего не было". Кроме того, Русиньш уже ранее нападал на женщину с ножом, а также вел ее топить, подтвердила Норе.

Норе рассказала, что дважды просила провести Русиньшу психиатрическую экспертизу, однако в обоих случаях были получены отказы.

Председатель Земгальского районного суда Лига Ашмане указала, что в суд попали три дела против Леона Русиньша. Одно из них в августе прошлого года было рассмотрено в ускоренном порядке - после этого из прокуратуры пришло дело о восьми эпизодах, однако объединить дела было невозможно.

26 августа 2022 года Русиньш был признан виновным в нарушении решения о защите от насилия и приговорен к лишению свободы на 25 дней.

По второму уголовному делу, которое рассматривали 17 апреля этого года, на следующий день после убийства, суд принял решение привести обвиняемого в суд принудительно, так как он не явился на рассмотрение дела.

По третьему уголовному делу Земгальский районный суд 8 февраля приговорил обвиняемого к аресту, объявил его в обыск и остановил уголовный процесс по делу до момента, пока обвиняемый не будет найден.

Главный прокурор Земгальского районного суда Айгар Бичушс указал в ходе передачи, что убийство в Екабпилсе -

первый такой случай в его практике,

и он доказывает, что нынешний уголовно-процессуальный порядок не всегда может защитить жертву.

Госполиция ежегодно заводит несколько сотен уголовных процессов против насильников, которые не соблюдают решения о разводе.

Психолог Эвия Бурковска указала, что 25 дней в тюрьме или штраф в 500 евро не может изменить образ мышления такого насильственно ориентированного человека, каким является Леон Русиньш.

Комментируя услышанное в ходе передачи, глава МИД Эдгар Ринкевич отметил, что "много упоминаются законы, процессы и пункты. К сожалению, слишком часто исправление или улучшение системы в понимании государственной администрации до сих пор сводилось к изданию новой инструкции или постановления; процесс и процедура долгое время были важнее результата. Это должно измениться, и это не может быть сделано одним приказом или указом, а только изменением отношения. А это нелегко".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх