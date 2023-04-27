Адвокат убитой екабпилчанки: Не верю, что Русиньш покончил с собой

Норе рассказала, что дважды просила провести Русиньшу психиатрическую экспертизу, однако в обоих случаях были получены отказы.

Председатель Земгальского районного суда Лига Ашмане указала, что в суд попали три дела против Леона Русиньша. Одно из них в августе прошлого года было рассмотрено в ускоренном порядке - после этого из прокуратуры пришло дело о восьми эпизодах, однако объединить дела было невозможно.

26 августа 2022 года Русиньш был признан виновным в нарушении решения о защите от насилия и приговорен к лишению свободы на 25 дней.

По второму уголовному делу, которое рассматривали 17 апреля этого года, на следующий день после убийства, суд принял решение привести обвиняемого в суд принудительно, так как он не явился на рассмотрение дела.

По третьему уголовному делу Земгальский районный суд 8 февраля приговорил обвиняемого к аресту, объявил его в обыск и остановил уголовный процесс по делу до момента, пока обвиняемый не будет найден.

Главный прокурор Земгальского районного суда Айгар Бичушс указал в ходе передачи, что убийство в Екабпилсе -

первый такой случай в его практике,

и он доказывает, что нынешний уголовно-процессуальный порядок не всегда может защитить жертву.

Госполиция ежегодно заводит несколько сотен уголовных процессов против насильников, которые не соблюдают решения о разводе.

Психолог Эвия Бурковска указала, что 25 дней в тюрьме или штраф в 500 евро не может изменить образ мышления такого насильственно ориентированного человека, каким является Леон Русиньш.

Комментируя услышанное в ходе передачи, глава МИД Эдгар Ринкевич отметил, что "много упоминаются законы, процессы и пункты. К сожалению, слишком часто исправление или улучшение системы в понимании государственной администрации до сих пор сводилось к изданию новой инструкции или постановления; процесс и процедура долгое время были важнее результата. Это должно измениться, и это не может быть сделано одним приказом или указом, а только изменением отношения. А это нелегко".