Бывшая жена Русиньша: Он убьет еще

Айя Мазуре рассказывает, что отношения с Русиньшем начинались радужно, но потом понемногу стал появляться контроль, и женщина даже не заметила, как была во все это втянута. Русиньш старается показать обществу, что он хороший, говорит женщина. У полиции он пытался создать впечатление, что его жена хочет отобрать у него ребенка и досадить ему.

На самом деле они с дочерью жили практически в укромном месте в сельском доме. В темноте Русиньш приезжал, чтобы напугать, громко посигналить во дворе, проколоть шины в машине Айи или разбить камнем окно. Постоянно присыл сообщения с угрозами вроде: "Вас застрелить или зарезать? Уже темно, я скоро буду у вас".

В безопасности Айя чувствует себя только сейчас, когда живет в другой стране. Она думает, что Русиньш мог скрыться где-то в Латвии и планирует следующее убийство.

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