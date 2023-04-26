Бывшая жена Русиньша: Он убьет еще

"Пока труп не найдут, не поверю, что он совершил самоубийство", - журналу Ieva говорит о разыскиваемом убийце Леоне Русиньше его бывшая супруга Айя Мазуре. 12 лет назад она, как и убитая женщина, пережила те же самые преследования, угрозы убийства и насилие со стороны Русиньша.
Айя Мазуре рассказывает, что отношения с Русиньшем начинались радужно, но потом понемногу стал появляться контроль, и женщина даже не заметила, как была во все это втянута. Русиньш старается показать обществу, что он хороший, говорит женщина. У полиции он пытался создать впечатление, что его жена хочет отобрать у него ребенка и досадить ему.
На самом деле они с дочерью жили практически в укромном месте в сельском доме. В темноте Русиньш приезжал, чтобы напугать, громко посигналить во дворе, проколоть шины в машине Айи или разбить камнем окно. Постоянно присыл сообщения с угрозами вроде: "Вас застрелить или зарезать? Уже темно, я скоро буду у вас".
В безопасности Айя чувствует себя только сейчас, когда живет в другой стране. Она думает, что Русиньш мог скрыться где-то в Латвии и планирует следующее убийство.
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