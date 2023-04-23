История жестокого убийства: почему Русиньш был на свободе?

Я не знаю, почему ничего не делается, чтобы остановить его. Я поняла, что помощи от полиции ждать не приходится", - написала преследуемая Русиньшем женщина.

В Екабпилисе сейчас находится Восточноземгальский полицейский участок, начальник которого Роланд Берзиньш считает, что все делалось по совести. Он не согласился на интервью, но его дал начальник Земгальского регионального управления полиции Лаурис Арайс: "Конечно, мы можем так говорить, но какие инструменты у нас есть? Я говорил вам, что были приняты меры. У нас есть лимит - мы не можем получить больше двадцати дней, понимаете? Есть конкретная статья, предусматривающая временное лишение свободы, которое составляет максимум три месяца. (...) За его навязчивое поведение, соответственно, предусмотрена статья, по которой мы начали процесс об административном правонарушении. Да, мы привлекали его к ответственности. (...) Я говорю, он был в розыске, и мы принимали эти меры".

И Арайс, и госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов напоминают, что инициированная начальником полиции Армандом Руксом служебная проверка запланирована как для оценки того, правильно ли полиция выполняла свою работу, так и для поиска системных решений.