История жестокого убийства: почему Русиньш был на свободе?

В Екабпилсском крае, пережив многолетнее преследование, женщина, которую недавно жестоко убили, еще несколько месяцев назад признала, что помощи от полиции ждать не приходится, так как они бессильны против ее бывшего мужа Леона Русиньша, разыскиваемого сейчас за убийство. Эти слова она написала в связи с несколькими фальшивыми профилями в социальных сетях, в которых Русиньш всячески ее оскорблял, сообщает передача De Facto.
Это произошло в период, когда ему приходилось сидеть в суде в качестве обвиняемого по двум уголовным процессам за несоблюдение постановлений о запрете на приближение. Суд над Русиньшем не состоялся, так как он перестал посещать судебные заседания с декабря прошлого года и полиция не смогла его найти.
История жестокого убийства заставляет задаться вопросом: почему Русиньш с прошлой осени находился на свободе?
Первый уголовный процесс в отношении Русиньша за нарушение постановления суда о временной защите от насилия, а именно запрета приближаться и общаться с бывшей супругой, был инициирован полицией полтора года назад, в сентябре 2021 года он был объединен с другим уголовным процессом по той же статье. В ноябре дело было передано в прокуратуру, где Русиньшу было предъявлено обвинение, а в декабре дело направили в Земгальский районный суд в Екабпилсе.
Первое судебное заседание фактически состоялось лишь год назад, в апреле 2022 года; следующее, судя по информации на портале manas.tiesas.lv, - только в ноябре. В прошлом году в середине декабря суд уже должен был принять решение о принудительном доставлении Русиньша в суд. Также в этом году 8 февраля Русиньша не доставили на судебное заседание, поэтому суд в качестве меры безопасности применил к нему арест, объявил в розыск и приостановил процесс по делу до его обнаружения.
Однако передача убедилась, что суд мог начать розыск Русиньша еще раньше, поскольку в другом уголовном процессе - также за несоблюдение наложенного на него запрета - он дважды не явился в суд. Однако суд продолжал лишь принимать решения о принудительном доставлении лица. Кроме того, такое же решение суд вынес в тот понедельник, 17 апреля, когда было назначено очередное судебное заседание в отношении Русиньша после только что произошедшего убийства.
Упомянутое дело, которое объединяет восемь эпизодов неисполнения решения о запрете на приближение, попало в суд в сентябре прошлого года - напомним, первые слушания были назначены только на январь. Почти одновременно с тем, как это дело поступило в Земгальский окружной суд в сентябре, Русиньш был освобожден из Рижской центральной тюрьмы, отбыв 25 дней временного содержания под стражей, назначенных судом по другому процессу.
Вскоре после освобождения из тюрьмы Русиньш начал создавать несколько профилей в социальных сетях, порочащих мать его ребенка, записывая различные грубости и упреки, адресованные не только женщине, но и ее родным, знакомым и коллегам. De Facto нашла не менее десяти таких профилей, автором которых, скорее всего, был Русиньш. В комментариях к сюжету Латвийского телевидения об убийстве знакомый погибшей опубликовал взаимную переписку, которая имела место в январе и в которой обсуждались эти виртуальные нападения.
"Все, что там написано, вымысел и не соответствует действительности. К сожалению, Екабпилсская полиция бессильна против него. Но его цель - уничтожить меня, и любые средства хороши. Сейчас работает Facebook. (...) У полиции есть много сообщений о нем, и не только от меня.
Я не знаю, почему ничего не делается, чтобы остановить его. Я поняла, что помощи от полиции ждать не приходится", - написала преследуемая Русиньшем женщина.
В Екабпилисе сейчас находится Восточноземгальский полицейский участок, начальник которого Роланд Берзиньш считает, что все делалось по совести. Он не согласился на интервью, но его дал начальник Земгальского регионального управления полиции Лаурис Арайс: "Конечно, мы можем так говорить, но какие инструменты у нас есть? Я говорил вам, что были приняты меры. У нас есть лимит - мы не можем получить больше двадцати дней, понимаете? Есть конкретная статья, предусматривающая временное лишение свободы, которое составляет максимум три месяца. (...) За его навязчивое поведение, соответственно, предусмотрена статья, по которой мы начали процесс об административном правонарушении. Да, мы привлекали его к ответственности. (...) Я говорю, он был в розыске, и мы принимали эти меры".
И Арайс, и госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов напоминают, что инициированная начальником полиции Армандом Руксом служебная проверка запланирована как для оценки того, правильно ли полиция выполняла свою работу, так и для поиска системных решений.
Между тем главный прокурор прокуратуры Земгальского окружного суда Айгар Бичушс также решил оценить, не расследовались ли многочисленные преступления Русиньша слишком фрагментарно, не видя общей картины: "Здесь я также вижу самую большую проблему - следует рассматривать не конкретный уголовный процесс, а ситуацию в целом. И я допускаю, что если бы руководство этого следственного учреждения собралось вместе с прокуратурой и подумало, как действовать в такой ситуации, которая очень нетипична, то допускаю, что, может быть, был бы другой результат. Я не могу сказать, исправился бы этот человек или нет, но в любом случае по крайней мере, как вы правильно сказали, по этим процессам, которые в 2021 и 2022 годах были переданы в суд, уже были бы вынесены решения - с лишением свободы, скорее всего".
Бичушс также согласен с тем, что дела о нарушении решения о временной защите должны рассматриваться незамедлительно, поскольку они просты по своей сути. Тот факт, что в этом году до сих пор не было вынесено решение по делу 2021 года об игнорировании решения о раздельном проживании, не говорит об эффективности, считает генпрокурор.
Следует отметить, что после трагедии учреждения уже успели обвинить друг друга. Например, суд заявляет, что полиция не нашла Русиньша, а полиция выражает недоумение, почему Русиньш не был осужден в то время, когда было известно его местонахождение, например, когда он находился под стражей.
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