Чт, 27.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет

Зутис рассказал, что был зависим от наркотиков

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кристап Зутис
Кристап Зутис Фото: Jānis Škapars/TVNET

Боксёр Кристап Зутис в своём подкасте открыто рассказал о зависимостях, с которыми он столкнулся в своей жизни.

Зутис запустил своё шоу Stīvais ar Zuti в формате подкаста.

В первом выпуске он говорит об употреблении марихуаны в Латвии, а также рассказывает о собственном опыте. 

"В своей жизни я был зависим от алкоголя, в течение 10 лет курил сигареты, а также я играл в казино... От бокса был зависим, от вагин был зависим, от кокаина какое-то время был зависим..." - признался Зутис. 

"Мой отец был алкоголиком, я не хочу повторять какие-то из тех вещей, которые он делал, - сказал спортсмен и добавил: - Если я чувствую, что это мешает моей повседневной жизни, то я завязываю". 

Больше смотрите на 1188.lv!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх