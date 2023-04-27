Боксёр Кристап Зутис в своём подкасте открыто рассказал о зависимостях, с которыми он столкнулся в своей жизни.
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Зутис рассказал, что был зависим от наркотиков
Зутис запустил своё шоу Stīvais ar Zuti в формате подкаста.
В первом выпуске он говорит об употреблении марихуаны в Латвии, а также рассказывает о собственном опыте.
"В своей жизни я был зависим от алкоголя, в течение 10 лет курил сигареты, а также я играл в казино... От бокса был зависим, от вагин был зависим, от кокаина какое-то время был зависим..." - признался Зутис.
"Мой отец был алкоголиком, я не хочу повторять какие-то из тех вещей, которые он делал, - сказал спортсмен и добавил: - Если я чувствую, что это мешает моей повседневной жизни, то я завязываю".
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