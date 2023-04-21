Для RUS TVNET ⟩ Пакалне об эротической фотосессии с Зутисом: "Я очень переживала и плакала"

Элина не стала скрывать, что решилась на это "для галочки". Чтобы у нее наконец-то была такая фотосессия. "Может быть, у меня еще когда-нибудь будет похожая фотосессия, но пока я ничего такого не планирую", - отмечает тиктокер.

Самое сложное, с чем столкнулась Элина, это именно борьба с собой и осознанием того, что ее полуголые снимки будут в журнале, который красуется на полке магазина и его может приобрести и увидеть каждый:

"Но меня успокоило то, что я не буду одна. Я сразу сказала, что на обложке я буду с Кристапом. Мне было спокойно и уютно, потому что был он. Я чувствовала себя как за каменной стеной. Ощущала защиту".

Элина в итоге осталась довольна этим опытом. "Результат мне очень понравился. Фотограф сделал просто конфетку. Хотя я очень переживала. Пугливыми были первые кадры, а потом я расслабилась. Мне надо было это сделать. Со мной были Кристап, фотограф, стилист, которые меня поддерживали", - говорит она.

Напомним, латвийский боксер Кристап Зутис и тиктокер Элина Пакалне состоят в отношениях уже почти год, но широкой публике об этом стало известно лишь недавно, когда пара согласилась участвовать в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra).