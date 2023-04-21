Для RUS TVNET ⟩ Пакалне об эротической фотосессии с Зутисом: "Я очень переживала и плакала"

На прошлой неделе в Сеть попали фотографии с откровенной фотосессии блогера и тиктокера Элины Пакалне с возлюбленным Кристапом Зутисом. RUS TVNET решил поговорить с девушкой и узнать, как она решилась на съемку такого характера.
В беседе с RUS TVNET Элина Пакалне подтвердила, что они с Каспаром снялись в откровенной фотосессии для журнала 9 vīri и дали большое интервью: "Пару месяцев назад журнал выпустил интервью со мной и Кристапом. Мы появились на обложке. Они тогда написали Кристапу, что хотят взять интервью и сделать фотосессию".
"Уговорить меня было достаточно легко. Я согласилась сразу. Но подготовиться морально было тяжело. За две недели до фотосессии я очень переживала, плакала, говорила с мамой. Я общалась со стилистом, которая обещала, что найдет такой образ, который не будет пошлым или вульгарным", - вспоминает свое волнение Элина.
Она призналась, что до этого не публиковала фото такого плана:
"Это не мой стиль, и мне не особо уютно. Хотя я не стесняюсь своего тела и очень его люблю. Но мне кажется, что странно выставлять себя на показ всем. Хотя я это не презираю и девочки, которые это делают - молодцы. Это очень круто. Просто я не хочу, чтобы на меня все смотрели".
Элина не стала скрывать, что решилась на это "для галочки". Чтобы у нее наконец-то была такая фотосессия. "Может быть, у меня еще когда-нибудь будет похожая фотосессия, но пока я ничего такого не планирую", - отмечает тиктокер.
Самое сложное, с чем столкнулась Элина, это именно борьба с собой и осознанием того, что ее полуголые снимки будут в журнале, который красуется на полке магазина и его может приобрести и увидеть каждый:
"Но меня успокоило то, что я не буду одна. Я сразу сказала, что на обложке я буду с Кристапом. Мне было спокойно и уютно, потому что был он. Я чувствовала себя как за каменной стеной. Ощущала защиту".
Элина в итоге осталась довольна этим опытом. "Результат мне очень понравился. Фотограф сделал просто конфетку. Хотя я очень переживала. Пугливыми были первые кадры, а потом я расслабилась. Мне надо было это сделать. Со мной были Кристап, фотограф, стилист, которые меня поддерживали", - говорит она.
Напомним, латвийский боксер Кристап Зутис и тиктокер Элина Пакалне состоят в отношениях уже почти год, но широкой публике об этом стало известно лишь недавно, когда пара согласилась участвовать в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra).
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