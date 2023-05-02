Менеджер эстонской компании о четырехдневной рабочей неделе: Опыт показывает, что это выполнимо

"Обычно сотрудники хотят превзойти ожидания. Стараются сделать как можно больше за пять рабочих дней. Однако если вдруг работодатель разрешит сотруднику взять выходной в случае выполненной работы, то без четких измерений некоторым работникам сложно понять, выполнили они свои задачи или нет, - пояснил он. - Вот почему важны очень четкие измерения - вещь X должна быть разработана в течение месяца, анализ Y должен быть завершен в течение квартала, ни один "тикет" не должен "висеть" дольше, чем Z дней".

Чем лучше люди понимают свои ожидания, тем лучше они могут планировать свою работу и обеспечивать достижение результатов за меньшее время.

Важна коммуникация

Поскольку ни одна команда или филиал компании не работает в вакууме, четкая коммуникация и прислушивание к отзывам также имеют решающее значение для внедрения инновационных методов работы. Например, отделы, заказывающие работы у отдела разработки, должны понимать, что один день в неделю от отдела разработки не стоит ждать ответов. Команда продаж должна знать, что маркетинг не будет запускать новую рекламу в определенный день, а руководство должно понимать, что один день в неделю не стоит ждать от сотрудников быстрых отчетов.

"Если все знают, как работают другие, они корректируют свою работу соответствующим образом. Зная, что команды сферы данных не работают в пятницу, необходимые данные будут запрошены в четверг, - пояснил он. - Также важно просить о постоянной обратной связи - если начинает казаться, что отсутствие кого-то из команды наносит реальный ущерб бизнесу, или клиенты начинают ощущать их отсутствие, необходимо что-то корректировать, например менять день, когда они отсутствуют, или чередовать отсутствующих сотрудников, чтобы всегда обеспечить какое-то прикрытие".