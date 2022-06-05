Вс, 5.06.2022
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Начат сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю в Латвии.

Инициативу представляет Денис Мелехов, который предлагает внести соответствующие изменения в ст. 131 закона о труде.

По мнению Мелехова, увеличение свободного времени будет способствовать удовлетворенности работающих, а эффективность труда не снизится.

Также у людей будет больше времени для учебы и саморазвития, что будет иметь положительный экономический эффект.

Инициативу уже подписали около 400 человек.

По данным архива агентства LETA, в 2019 году муниципалитет Одшерред в Дании перешел на четырехдневную рабочую неделю с трехлетним испытательным сроком, предоставив своим 300 работающим жителям в пятницу выходной.

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